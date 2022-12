Millennials brengen kleine plengoffers op het altaar van het klimaat, maar kinderen krijgen blijft een heilig huisje

Vorige week kraakte ik een kritische noot over babyboomers. In deze laatste gastcolumn plaats ik mijn eigen generatie in het zoeklicht. Want ieder mens is weliswaar een vat vol tegenstrijdigheden maar wij millennials maken het soms wel erg bont. Met een bijna religieus fanatisme weren wij aluminium koffiecups en vliegreizen uit onze levens.

Voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk zijn we tot veel offers bereid. Maar niet als het gaat om de keuze een nieuw paar voeten op de wereld te zetten. Anderen verwijten we een gebrek aan vliegschaamte, zelf kennen we geen baarschaamte. Kinderen krijgen hoort immers bij het leven. Ten onrechte is dat een heilig huisje, met het slechtst mogelijke energielabel bovendien.

Over de auteur Martin Lambregts is officier van justitie bij het Functioneel Parket, een landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie gespecialiseerd in fraudezaken. Lambregts is in december gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie. Deze gastcolumn is op persoonlijke titel geschreven.

Hoe slecht precies? Deze krant ging het eerder al eens na. Wie niet een paar nieuwe voeten op de aarde zet, bespaart in een welvarend land ieder jaar 58 ton CO 2 . Terwijl met een trans-Atlantische retourvlucht minder dan 2 ton CO 2 is gemoeid. Een jaar lang plantaardig eten levert een CO 2 -besparing op van minder dan 1 ton.

De Zweedse onderzoekers die dit in kaart brachten, constateerden dat de meeste aandacht uitgaat naar methodes die uiteindelijk de minste CO 2 -besparing opleveren. In hun conclusie schrijven ze dat het belangrijk is om dat te veranderen als we de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord willen halen.

Babyshower

Maar ja, kinderen krijgen hoort erbij. Het hoort, de meeste mensen doen het. En dat is waar ‘de ganse moraal der wereld’ volgens Multatuli samengevat op neerkomt: doe als de meesten. Wie een gezin sticht zal daarom zelden uitgedaagd worden zijn beweegredenen daarvoor uiteen te zetten – het spreekt voor zich. En zo sleept de millennial zich van de ene babyshower naar de andere en zet net als zijn omgeving op een gegeven moment de zo vurig gewenste volgende stap, in de maat van de kudde. Bovendien, wat is het alternatief? Is een betekenisvol leven wel mogelijk zonder kinderen?

Die onzekerheid verraadt onbekendheid met een kleine maar groeiende groep die besluit tot een kindvrij leven. In zo’n leven is geen behoefte aan kinderen als verzekering tegen eenzaamheid op oudere leeftijd, als stamhouder voor het familiebedrijf of als manier om eigen onvervulde ambities alsnog te verwezenlijken. In die situaties moeten kinderen een bepaalde rol vervullen in het leven van hun ouwelui.

Soms is het zelfs de bedoeling dat zij daarin existentiële leemtes opvullen, zodat dat leven verandert van zinledig naar zinvol. Kinderen als kalmeringsmiddel tegen horror vacui. In een kindvrij leven wordt de angst voor het lege omarmd of op eigen kracht beteugeld.

Antinatalisme

Geen kinderen krijgen is moreel gezien zelfs de beste keuze. Dat betoogt althans de Zuid-Afrikaanse filosoof David Benatar, de prominentste vertegenwoordiger van het antinatalisme. Die moderne filosofische stroming wijst op het leed dat elk mensenleven bevat en veroorzaakt. Vanwege dat leed is het beter het leven niet door te geven aan nog ongeboren kinderen. We zouden massaal moeten stoppen met voortplanting zodat de mens uiteindelijk geweldloos uitsterft.

Minder fanatieke antinatalisten menen dat in ieder geval een deel van de mensen tijdelijk pas op de plaats moet maken met voortplanting zodat het leefmilieu op adem kan komen.

Dit soort ideeën dringt echter maar mondjesmaat door in een maatschappij die is doordrenkt van een voortplantingscultus. Al eeuwenlang juichen kerk en staat gezinsvorming toe: gaat heen en vermenigvuldigt u. Trek dat geloofsartikel in twijfel en men reageert als door de duivel gestoken. Zo ook de ogenschijnlijk milieubewuste millennial die net ouder is geworden. ‘Ja maar ons Jantje gaat als hij groot is juist helpen het klimaatprobleem op te lossen.’ Vervolgd met de bezwering dat het bij één kind blijft en dat trouwens vooral derdewereldlanden hun geboortes moeten beperken.

Vegetarische kipstukjes

Toegegeven: consistent leven is moeilijk, zo niet onmogelijk. Zelfs voor de grootste idealist. Maar het klimaatprobleem luistert nauw, een graadje meer of minder maakt verschil. De CO 2 -reductieopgave is groot, de aandacht voor de grootst mogelijke individuele bijdrage daaraan te klein. Daardoor heeft het iets van een klucht om te zien hoe wij millennials met veel misbaar kleine plengoffertjes brengen op het altaar van het klimaat. Vegetarische kipstukjes, een fietsvakantie naar de Morvan. Meer dan aalmoesjes zijn het niet.

Een echt gulle bijdrage van 58 ton per jaar is alleen mogelijk door meer opofferingsbereidheid en minder angst voor een kindvrij leven.