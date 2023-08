Militaire confrontatie in Niger moet te allen tijde voorkomen zien te worden

Een confrontatie tussen Ecowas en de militaire machtshebbers in Niger en de buurlanden is een nachtmerriescenario dat voorkomen dient te worden.

Na de militaire staatsgreep in Niger op 26 juli zijn nu alle ogen gericht op het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas. Zondag liep het ultimatum af dat de 15 Ecowas-landen hebben gesteld aan de militaire junta van Niger om de democratische orde te herstellen en de gekozen president Bazoum te herinstalleren.

Als de coupplegers onder leiding van generaal Abdourahamane Tiani hier geen gehoor aan zouden geven, wordt een militaire interventie niet uitgesloten. Met dit dreigement heeft Ecowas de situatie in de al uiterst instabiele Sahel-regio nog explosiever gemaakt dan ze al is. Oud-kolonisator Frankrijk gooide nog wat olie op het vuur door zijn steun uit te spreken voor een militaire interventie, hetgeen koren op de molen is van de coupplegers die juist af willen van de westerse bemoeienis in hun land.

De buurlanden Mali, Burkina Faso en ook Guinee, waar militairen in afgelopen jaren al de macht hebben gegrepen, hebben zich geschaard achter de militaire junta in Niger. Een interventie door Ecowas in Niger beschouwen zij als een aanval op hun allen. Ook buurland Algerije heeft zich uitgesproken tegen buitenlandse bemoeienis.

Een militaire confrontatie tussen Ecowas met steun van het Westen enerzijds en de militaire junta’s van Mali, Burkina Faso en Niger met mogelijke steun van de Russische Wagner-huurlingen anderzijds is een nachtmerriescenario dat te allen tijde voorkomen moet zien te worden. In de eerste plaats voor de bevolking in het straatarme Niger maar ook vanwege de centrale rol van dit land - de laatste bondgenoot van het Westen in de regio - in de strijd tegen islamitische terreur en het tegenhouden van migranten richting Europa.

Verwacht mag worden dat de talloze terreurgroepen, gelieerd aan Al Qaida en Islamitische Staat, maar ook wapen-, drugs- en mensensmokkelaars in de woestijn gebruik zullen maken van de ontstane ruimte als militairen in de regio worden ingezet tegen elkaar in plaats van tegen hen.

Tegelijkertijd is de instabiele situatie in de Sahel, waarin terreurgroepen en criminelen steeds meer terrein winnen en daarmee de kustlanden in West-Afrika bedreigen, ook juist de reden voor Ecowas om nu hard te willen ingrijpen. Zij willen zo hun economieën en burgers beschermen en voorkomen dat nog meer militairen in West-Afrika op het idee komen om ongestraft de macht te grijpen.

De nieuwe Ecowas-voorzitter, de Nigeriaanse president Bola Tinubu, staat hierdoor onder grote druk zich te laten gelden als een man die de daad bij het woord voegt. Nigeria heeft veruit het sterkste leger in de regio om de interventie te dragen, maar heeft in eigen land zijn handen vol aan islamitische terreur, criminele bendes en een afscheidingsbeweging in het zuiden. Dit weekend probeerde de Nigeriaanse Senaat de profileringsdrang van Tinubu al wat af te zwakken.

Gehoopt mag worden dat Ecowas extra tijd neemt om diplomatieke oplossingen te zoeken en de druk op Niger op te voeren met passende sancties. Westerse landen, en dan vooral Frankrijk dat grote economische belangen heeft in Niger, zouden er goed aan doen even pas op de plaats te maken om de anti-Westerse sentimenten onder de bevolking van Niger niet verder te voeden.