Mijn zoon van 17 maanden oud was eten gaan verfoeien, en ook de mond van zijn vader diende leeg te blijven

Met zo veel kracht duwde de jongen het eten van zich af dat de helft op de grond viel. Een ober met hondenogen stapte gracieus over de groente en de zalm heen, alsof hij niet anders gewend was. Alsof alle gasten hier waren samengekomen om eten op de grond te gooien. Men zou over decadentie kunnen spreken, maar wie wordt daar wijzer van? Decadentie heeft de wereld veroverd. Er bestaat alleen nog geheime en opzichtige decadentie, de opzichtige heeft mijn voorkeur.

Table d’Hôte, een kleine Franse bistro op loopafstand van Central Park, was maanden gesloten geweest vanwege een gaslek. Het gaslek was verholpen, de habitués schoven weer aan.

Mijn zoon had niet zitten wachten op het einde van het gaslek, hij had in de bloei van zijn leven (bijna 17 maanden) zingeving gevonden op een onverwachte plek: het lege bord. Hij was het eten gaan verfoeien zoals het een hongerkunstenaar betaamt en hij wilde ook dat zijn vader zich tot zijn kunst zou bekeren. Niet alleen zijn mond, ook die van zijn vader diende leeg te blijven.

Kafka noteerde dat de hongerkunstenaar ‘met zijn benen en zijn bovenlijf machteloos heen en weer zwaaide’ in de handen van zijn impresario. Ik was niet de impresario van mijn zoon, maar net als de originele hongerkunstenaar hadden wij fans, en wel in bepaalde etablissementen. Dat ons voedsel niet in mensenmonden belandde maar in snuitjes van muizen droeg bij aan onze reputatie.

Het verhaal van Kafka eindigt met de dood van de hongerkunstenaar, deze wordt opgevolgd door een panter wiens vrijheid ‘in zijn gebit’ huisde.

Mijn zoon en ik, wij zijn al panters, onze vrijheid zit in onze tanden, en als de obers en bejaarde habitués ons uitzwaaien met kreten van verrukking begin zelfs ik te geloven dat alle betekenis honger is, of het gebrek eraan.