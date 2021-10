Mijn vieze onderbroeken zag de vrouw van de wasserette als iets heel positiefs

De wasmachine was stuk en we hadden geen tijd voor een nieuwe. Voor een nieuwe wasmachine moet je een ochtend of een middag thuisblijven, en dat zat er niet in. Anderhalf jaar lang waren we alle dagen thuis, toen had de wasmachine prima kapot kunnen gaan. We hadden hem toen ook amper nodig, want we droegen altijd dezelfde legging en niemand zag ons.

Maar natuurlijk ging hij nu pas stuk. Zo zijn apparaten.

Aanvankelijk ging ik in de ontkenning en liet ik de was aanzwellen, maar met een gezin van vier, van wie er twee in de modder voetballen, kun je maar kort op die manier leven. Mijn hele werkkamer was overgenomen door een grote berg bevuild textiel. Ik kon ontkennen wat ik wilde: dit kon niet langer.

De was moest gedaan worden, dus ik ging naar de wasserette, die godzijdank bij mij om de hoek zit. ‘Mijn wasmachine is stuk’, kondigde ik aan en gooide zes kussenslopen gevuld met vieze onderbroeken op de balie. ‘Praise the lord’, zei de Engelstalige vrouw achter de toonbank, en ze maakte een gebaar alsof er manna uit het systeemplafond kwam vallen.

Ik vond het opbeurend: mijn kapotte wasmachine was voor haar een zegen, mijn vieze onderbroeken zag zij als iets heel positiefs.

In de dagen die erop volgden werden we goede bekenden. ‘Wasmachine nog steeds kapot?’, vroeg ze monter als ik weer binnenkwam met een grote zak. ‘Nog steeds kapot’, zei ik dan even monter terug.

‘Nog steeds geen nieuwe wasmachine?’, vroeg ze me de dag erop. ‘Ik hoop dit weekend’, zei ik. ‘Jammer’, zei ze.

Maar ook in het weekend kwam de machine niet – het lange, saaie verhaal over tekorten – en ik kwam weer bij haar, met een tas vol lakens. Je moet toch af en toe een bed verschonen.

‘Brandt met d-t, 5 kilo’, zei ze, en schreef mijn naam op een bonnetje.

Ik begon me aan haar te hechten, en aan de wasserette. Een wasserette is eigenlijk een fantastische ruimte. Het ruikt er altijd lekker, het is er prettig warm en in deze tijd van het jaar hangt de tabberd van Sinterklaas er in veelvoud, vers gestoomd. Geruststellender kan een ruimte niet zijn.

Het lijkt erop dat de nieuwe wasmachine nu eindelijk in aantocht is, samen met zijn broer, de droger, want onze droger droogde eigenlijk al een paar jaar niet meer. Dat kun je langer ontkennen. De nieuwe droger heeft een ingebouwd plankje waarop je was kunt vouwen. Ik ga een heel nieuw tijdperk van mijn leven in, aanstaande woensdag.

Nu moet ik het nog aan de vrouw van de wasserette vertellen. Ze gaat me missen. Ik haar ook.