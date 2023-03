Mijn vader had als regel dat je je ijsje na elk bezoek aan de ijscowinkel tegen zijn witte gevel moest smijten

Claudio’s verhaal was warrig en zonder punt, maar dat maakte niet uit, want zijn handen voerden een geheel eigen show op: alsof hij zijn woorden niet alleen uitsprak, maar ze ook nog even wilde kneden voordat ze bij mij terecht kwamen.

Ik had mijn Italiaanse vrienden net verteld over mijn thuisstad Den Haag, waar klimaatactivisten die middag met een waterkanon van de A12 waren gespoten en vlak daarna droge kleren kregen van de brandweer.

Ze moesten hard lachen, noemden Nederland een poppenland en begonnen vervolgens aan lange uiteenzettingen over de essentiële rol van geweld bij rebellie en de mogelijkheid het klimaat te redden als we maar een aantal noodzakelijke handelingen verrichten.

‘Goed punt’, zei ik uit beleefdheid. Het was zaterdagavond dus het argument dat de toekomst altijd een logica bezit die in het heden juist ontbreekt, hield ik op zak.

Bovendien waren mijn gedachten na dat gedeelte over rebellie al afgedwaald naar Wageningen, waar mijn eigen rebelse opvoeding begon. Er was daar een makelaar van wie iedereen wist dat hij zijn huizen veel te duur verkocht, getuige onder meer de proleterige BMW voor zijn deur. Mijn vader had daarom als regel ingesteld dat je je ijsje na ieder bezoek aan de ijscowinkel tegen zijn witte gevel aan moest smijten, mits je tegen die tijd je bolletjes nog niet op had.

Dat is uiteindelijk nooit gebeurd, vooral omdat mijn broer toen in een constante staat van besluiteloosheid verkeerde tussen citroen en pistache, waardoor alles vaak al op was voor we de ijscozaak überhaupt verlieten. Maar de achterliggende gedachte, namelijk dat er ook onorthodoxe manieren zijn om onrecht te bestrijden, ben ik nooit vergeten.

Daarom begon het ook zo te kriebelen toen ik vorige maand, nadat ik voor deze krant een eerdere snelwegblokkade had verslagen, snackbar Nico’s binnenstapte om een frietje te halen.

Binnen herkende ik een vrouw die vlak daarvoor nog als een boeteling door haar knieën was gegaan op de Utrechtsebaan. Naast haar stonden twee mannen. Hoewel de kragen van hun jassen mede mogelijk werden gemaakt door minstens veertien afgestorven nertsen, begon een van de twee toch over het klimaatprotest.

‘Heb je die blokkade gezien?’, vroeg hij aan zijn vriend.

De activist keek hoopvol op. Haar zuiverheid leek ietwat tegen de zelfingenomenheid aan te schuren, maar ik begreep haar wel. Nu zou namelijk blijken of haar verzetsdaad zin had gehad. Of ze met haar geweldloze verzet zieltjes had gewonnen.

‘Ja’, antwoordde de ander. ‘Stelletje teringhonden.’

De vrouw droop teleurgesteld af, maar ik zag opeens niets anders meer dan het ijsassortiment van snackbar Nico’s. Zou ik? En zo ja: citroen of pistache?