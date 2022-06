Mijn stad krijgt een ‘belachelijk grote’ feministische opera, voor minder doet de elite het niet

Trijn van Leemput gooide volgens de overlevering twee Spanjaarden van de trap, bestierde een brouwerij en zette een groep vrouwen ertoe aan een kasteel te slopen. Ruim vierhonderd jaar later heeft ze deze week haar eigen opera, Trijn van componist Bob Zimmerman, vanaf zondag te zien in Tivoli ter ere van het 900-jarig bestaan van Utrecht.

Ja, de vrouwtjes zitten wat je noemt in de lift. In april kreeg de lang tamelijk verwaarloosde verzetsheldin Truus van Lier een biografie en een standbeeld, nu komt Trijn dankzij dichter en librettist Ruben van Gogh tot leven als een soort boze burger en #MeToo-activist ineen. Terwijl een koor van vrouwen ‘die mannen moeten weg!’ zingt.

Een Utrechtse geleerde schreef als eerste over Trijn, ‘een vrouw met mannelijke moed begaafd’, nadat ze op 2 mei 1577 het gehate kasteel Vredenburg met een houweel te lijf zou zijn gegaan, toen de Spaanse overheersers daar eenmaal waren verjaagd. In het wel ‘hyperfeministisch’ genoemde boekwerk Van de uutnementheyt des vrouwelicken geslachts uit 1643 schopt Trijn opeens ook nog die Spanjaarden van de trap en voert ze een complete bestorming van kasteel Vredenburg aan.

Trijn van de Leemput (onbekende schilder uit ca. 1650). Beeld Margriet Oostveen

Librettist Ruben van Gogh was jaren geleden al benaderd door het Klein Operakoor Wilhelminapark, een ‘leuk, eigenwijs’ koor van hoogopgeleide amateurzangers ‘met altijd net iets te veel ambitie’. En het lukt steeds weer. O ja, beaamt Marieke van Dantzig, voorzitter van het bestuur van het koor: ‘We hebben types die de hele dag de regisseur mailen om te laten weten hoe het beter kan.’ Professioneel operaregisseur Jeroen Lopes Cardozo, in dit geval. Die moppert blijmoedig dat de amateurs ‘veel meer aandacht’ nodig hebben dan zijn professionele solisten die de hoofdrollen zingen. Lachend: ‘Dan schreeuw ik gewoon wat en stuur ik er nog een e-mail achteraan.’

Maar dan zijn we al in de Triomfatorkerk op Kanaleneiland, voor een gedisciplineerde repetitie van de laatste scènes. Dirigent Roel Vogel spreekt de alten toe en choreograaf Jean-Louis Barning, die behalve professioneel danser ook purser is, komt elegant binnenwandelen in luchtvaartkostuum met rolkoffertje (‘Mallorca vandaag’). In één beweging demonstreert hij een paar seconden later aan de vrouwen hoe ze hun vuisten moeten ballen.

In de wandelgangen babbel ik wat over het gegeven ‘elite’: Trijn behoorde ertoe en veel leden van dit koor ook, al proberen ze het wijselijk te ontkennen. Het koor probeerde het zelfs weg te moffelen door ‘Wilhelminapark’ uit hun naam te halen, de duurste buurt van de stad, waar nogal wat leden wonen. Nu staan ze op het affiche als ‘Klein Operakoor’. Trijn van Leemput was anders ook een voorname dame: haar man was hopman en later stadsbestuurder. Maar in deze opera heet ze nadrukkelijk ‘een gewone vrouw’.

In het Klein Operakoor zingen nog steeds veel – eh ‘advocaten, artsen, een architect en deze meneer hier is psycholoog’, vult Marieke lachend aan. ‘Er zit geen tímmerman bij.’ Vroeger begeleidde ze een operettegezelschap, ‘daar had je dat wél’.

De ambitie is deze keer niettemin een ‘belachelijk grote opera voor de hele stad’, met hulp van professionele solisten en regie, andere koren en een studentensymfonieorkest: 200 uitvoerenden. De gemeente subsidieerde en ook het Klein Operakoor zelf stak hier veel eigen geld in. Als ze niet genoeg kaartjes verkopen gaan ze, ‘nou ja als het goed is net niet failliet’, zegt de penningmeester.

Een opera voor de hele stad: ze proberen het zo laagdrempelig mogelijk te brengen, met onder meer gratis openbare repetities in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Maar daar kwam ‘hooguit twintig man’ kijken. Een project dat ze erbij bedachten voor basisscholen is er zelfs geweigerd, ‘omdat ouders het niet goed’ zouden vinden. ‘We wilden inclusief zijn’, zegt voorzitter Marieke met enige gêne, ‘maar het is ons voor geen meter gelukt.’

Trijn onderzoekt intussen wat een burgeropstand kan betekenen, zegt Ruben van Gogh. Toen hij zijn libretto schreef, was het nieuws vol demonstrerende gele hesjes en #MeToo, en dat is te merken. Trijn zit vol geestige zelfrelativering. Waarbij, excusez le mot, ook een koor vol oude witte mannen de status quo beeldschoon en met hartverwarmende ironie aan diggelen zingt: ‘In het lands-belang! In het lands-belang!’

Ja, de elite is dood: leve de elite!