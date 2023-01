Mijn rol in de kliniek vind ik het moeilijkst wanneer er iets te vieren valt

Voordat hij de psychiatrische kliniek uitloopt voor zijn dagelijkse wandeling over het ggz-terrein, blijft Freek (58) even staan in de deuropening van de verpleegpost om het zorgpersoneel te intimideren.

‘Wat?’, vragen wij, want we verstaan er niets van.

Freek praat erg onduidelijk en de sjaal die zijn mond bedekt helpt ook niet mee. Hij doet de sjaal aan de kant. ‘Ik ben de baas over het weer’, zegt hij. ‘Dat wisten jullie niet, hè? Dat wisten jullie godverdomme niet!’

Freek is ook weleens een mediamagnaat of de baas van alle voetbalclubs, maar meestal is hij God. Als God is hij bij een heleboel kerken heel populair, zegt hij, en die achterban presenteert hij als een knokploeg: ‘Pas op of ik laat de pinkstergemeente komen.’

In de psychiatrische kliniek heb ik een andere rol dan in het verpleeghuis. De bewoners die ik in het verpleeghuis verzorg, zijn mijn gelijke of mijn meerdere. Samen spreken we af welke zorg ik verleen en hoe ik dat doe.

Maar in de kliniek verblijven mensen met gedragsproblematiek, vaak in combinatie met een verstandelijke beperking. De patiënten kunnen hun impulsen bijna niet beheersen. Eten moet ik achter slot en grendel bewaren, anders is het in no time weg, en de patiënten zitten elkaar continu uit te dagen. Dat brengt met zich mee dat de zorg meer paternalistisch is ingericht: ik voel me hier soms net een oppas en dat is een rol die me nu eenmaal minder goed past.

Schreeuwen

Psychiatrische patiënt is een rol die Freek eigenlijk ook minder goed past. Ik begrijp wel waarom hij hier is – hij staat vaak te schreeuwen, heeft door zijn psychische beperkingen bij een heleboel dagelijkse dingen hulp nodig en kan zich niet goed beheersen – maar de context van de kliniek verergert zijn problematiek soms ook.

Als Freek iets niet mag of wordt aangesproken op zijn gedrag, voelt hij zich behandeld als een kind, en dat maakt hem bang. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het lijkt mij ook eng als anderen dingen voor mij zouden bepalen en beslissen, omdat ze vinden dat ik dat zelf niet goed kan.

Van de weeromstuit probeert Freek ons wijs te maken dat hij God is en dat werkt eigenlijk altijd averechts, want niemand gelooft hem, en dat frustreert hem alleen maar meer.

Vieren

Mijn rol in de kliniek vind ik het moeilijkst wanneer er iets te vieren valt. Een patiënt is jarig: slingers, een versierde stoel en zingen. Ik zie dat hij er blij mee is en toch voelt het belachelijk. Infantiliserend.

Op Sinterklaasavond was ik tot mijn schrik de enige man aan het werk op de afdeling. ‘Dus jij moet de Sint spelen’, zei mijn collega. Ze kent me langer dan vandaag en keek me streng aan. ‘Je moet wel lekker gek doen’, waarschuwde ze.

Ik trok Freek de witte sinterklaasjurk over zijn hoofd. Dit leek me de beste oplossing voor ons allebei: Freek werd de belangrijkste man op de afdeling en ik hoefde er alleen maar achteraan te lopen met een pietenmuts op en het grote boek onder mijn arm.

‘Hij past niet’, zei ik, terwijl ik aan de witte jurk stond te sjorren.

‘Jawel!’, zei Freek. ‘Ik houd mijn buik wel in. Ik ben Sinterklaas!’

Elastiek

Toen hij de jurk aanhad, legde ik de rode mantel over zijn schouders, klemde de baard met het elastiek om zijn hoofd en zette hem de mijter op.

We gingen alle woongroepen op de afdeling langs en Freek speelde de Sint voorbeeldig. Hij deelde de cadeautjes uit en las de gedichten voor die mijn collega had voorbereid. Het was onverstaanbaar, maar toch: iedereen zat muisstil om hem heen te luisteren.

Vandaag is Freek dus de weerbaas. Terwijl hij opgewonden met zijn wandelstok zwaait, somt hij alle weersomstandigheden op die hij kent, van motregen en mist tot de tropische cycloon, en beweert dat hij bepaalt waar en wanneer die optreden.

‘Aju’, zegt hij wanneer hij uitgesproken is, en beent naar de uitgang. Even later is hij terug.

‘Heb je je bedacht, Freek?’

‘Het regent’, bromt hij.

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.