Een woord dat weleens een pleonasme kan zijn, is ‘digitieners’. Ik las het bij onderwijscolumnist Merel van Vroonhoven en vroeg me af of je tieners hebt niet ‘digi’ zijn. Wie antwoordt: ‘in de Ethiopische hooglanden’, kan ik uit de droom helpen. Ik was daar in 2017 en alleen ouderen keken naar mij, want tieners zaten over schermpjes van Huawei gebogen.

Meer dan een decennium geleden – de smartphonerevolutie stond nog in de kinderschoenen – ging ik in Nederland op zoek naar tieners die niet of nauwelijks ‘digi’ waren. Die bleken toen al zeldzamer dan klavertjes vier. Via-via-via hoorde ik over een meisje dat als enige van haar klas niet op Facebook zat (gebruikten tieners toen nog) en een zelfgemaakte ‘Facedoek’ aan de schoolmuur had gehangen. Ik ging naar die school, had een leuk gesprek met het meisje, maar kreeg te maken met een vervelende schooldirecteur. Hij eiste dat ik de naam van de school in mijn stuk zou schrappen, want lezers konden denken dat zijn school dergelijk zonderling gedrag aanmoedigde. Een minder modieus figuur was trots geweest op dat meisje. Ik vrees dat een teveel aan dit soort mensen de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs heeft aangevreten.

Op de school van mijn dochter zijn álle tieners digitieners. Mijn pogingen van mijn dochter een ‘niet-digitiener’ te maken, strandden al toen ze 12 was en als enige in de klas geen smartphone had: ze bleek van diverse schoolactiviteiten uitgesloten. Ik zou minder moeite hebben met modieuze figuren in het Nederlandse onderwijs als er onderhand geen overdadig bewijs was dat op scholen met smartphoneverboden geluksniveau én prestaties van leerlingen omhooggaan. Digitieners kunnen veel als ze even niet ‘digi’ zijn. Zoals het een digitiener betaamt levert mijn dochter haar telefoon ’s avonds nóóit vrijwillig in, maar vorige week zei ze: ‘Pak hem maar af, hoor, dan kan ik mooi dat boek voor Nederlands nog even uitlezen.’