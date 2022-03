Mijn neef is in Polen vluchtelingen gaan helpen. Ja, zei ik, als hij zich niet meldt, moeten we er naartoe

Mijn neef is weg, vertrokken, enigszins verdwenen. Vorige week stuurde hij zijn broer een bericht dat hij in de trein naar de grens van Polen en Oekraïne zat, met het plan om er soep te gaan maken langs de kant van de weg en die uit te delen aan vluchtelingen. Hij schreef: Ik zeg het nu pas omdat ik zeker wist dat iedereen het me zou afraden.

Vrijdagavond vroeg hij zijn volgers op sociale media een kleine bijdrage; er was budget, maar niet genoeg. Ik appte zijn broer: Iets zegt me dat we binnenkort in de auto zitten om hem op te halen. Ik deed er een lachend gezichtje bij, ik wilde geen paniek zaaien, maar de broer schreef meteen terug: Mij ook.

Ach, mijn neef. Als ik me weleens zorgen maak, komt dat ook omdat hij op me lijkt. Een beetje onrustig van aard, iemand die ergens helemaal in op kan gaan. Ik heb m’n gezin en het schrijven. Zonder zou ik niet weten waar ik met mezelf naartoe moest en zat ik misschien ook wel ergens in Polen – de grens tussen oorlog en vrede trekt verschillende soorten vluchtelingen.

Voordat ik naar het café ging, belde ik hem en stuurde wat berichten. Enkele uren later, een bescheiden stukje in de kraag, had hij nog nergens op gereageerd. Op internet verscheen wel een nieuw, verward bericht. Ik kon er niet veel van begrijpen, maar als ik het probeerde, stond er dat hij zijn geld in chocoladerepen had omgezet en die had uitgedeeld. En dat twee van zijn contactpersonen dakloos zijn.

Ik belde zijn broer, die intussen de gangen van mijn neef was nagegaan. Zijn huis was slordig achtergelaten, hij was spullen vergeten, op zijn werk had hij gezegd dat hij zich weleens beter had gevoeld. De broer zei: Hij lijkt spontaan vertrokken, niemand heeft iets van hem gehoord. En nu? zei ik. Ja, erheen, zei de broer. Ja, zei ik, als hij zich niet meldt, moeten we er naartoe.

’s Nachts was ik in staat de auto alvast met de neus richting Oekraïne op straat te zetten – in de ban van misschien wel dezelfde zucht naar nut die mijn neef erheen gedreven heeft. Maar ’s ochtends daalde de realiteit katerig in: we wisten niet waar hij zat, de grens tussen Polen en Oekraïne was lang, we gingen hem nooit vinden.

We moeten geduld hebben, vertrouwen. Mijn neef heeft zijn onbegrijpelijke bericht herschreven, dus misschien was er geen sprake van verwarring, maar van gebrek aan batterij of wifi. Hij is volwassen, intelligent. Hij loopt weliswaar in zeven sloten tegelijk, maar hij komt er aan de overkant altijd weer uitgelopen, hooguit een beetje nat, maar na een douche alweer helemaal klaar voor de volgende zeven.

Het komt vast goed, als ik er volgende week niet over schrijf is het ook goed gekomen. Hij is lief voor vluchtelingen, dan zullen ze vast ook wel aardig zijn voor hem.