Mijn moeder zag een film over seks: ‘Ik heb toch zo vreselijk gelachen’

Eva’s moeder had een film gezien, zich slap gelachen en wilde daar graag over praten.

In de bioscoopfilm Good luck to you, Leo Grande speelt de Britse actrice Emma Thompson de rol van Nancy Stokes, een gepensioneerd lerares die in haar leven maar één sekspartner heeft gehad: haar inmiddels overleden echtgenoot. Die heeft zich er altijd met een jan­tje-van-leiden vanaf gemaakt – ‘Er zijn nonnen met meer seksuele ervaring dan ik’ – en daarom bestelt ze een sekswerker met wie ze een bucketlist wil afwerken: pijpen, beffen, de hele reutemeteut. Een en ander is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan want Nancy worstelt met schaamte voor haar verlangens, schaamte voor haar 63-jarige lichaam en schaamte voor de telefoontjes van haar kinderen, die haar bellen met allerhande gedoetjes terwijl zij in een non-descripte hotelkamer uit alle macht tot een orgasme probeert te komen. Good luck to you, Leo Grande is een seks-drama-comedy, ik had nog nooit van dit genre gehoord.

En dan mogen júllie raden wie dit een geweldige film vond.

‘O, ik heb toch zo vreselijk gelachen’, zei mijn moeder terwijl we op weg waren naar een bekend wegrestaurant ter ere van haar verjaardag. ‘Dat zenuwachtige gedoe als hij haar aanraakt, je lacht je slap. Het eind is ook zo goed gedaan. Dan staat ze naakt voor de spiegel en kijkt ze voor het eerst met een milde blik naar zichzelf.’ Nee echt, geweldige film, wat hadden ze gelachen. ‘We’ waren zij, haar broer Guus en diens vrouw, verder hadden er vooral vrouwen in het publiek gezeten. Om de haverklap was er een golf van herkenning of hilariteit door de zaal gegaan. Zelfs Guus, die de ondertiteling niet kon lezen vanwege staar én geen Engels spreekt, had een beste avond gehad. ‘Ik heb het gewoon allemaal een beetje bij elkaar gefantaseerd’, had hij na afloop gezegd.

Ik keek naar de voorbijglijdende weilanden, in de verte wapperde een omgekeerde vlag. Ik had mijn moeder nog nooit bucketlist horen zeggen, het woord pijpen trouwens ook niet. Ik herinnerde me een interview met een schrijver die alles besprak met haar kinderen, wat zij uitvraten en wat zij zelf uitvrat, en daar heel normaal over had gedaan. Maar die kinderen waren jong en knap en Amsterdammers, dat was sowieso al andere koek. En misschien veranderde het ook wel per generatie. In de jaren negentig bemoeiden ouders zich minder met hun kinderen, ik kon me althans niet herinneren dat mijn vader kwam kijken bij ballet of dat mijn moeder míj vroeger meenam om te lunchen. Een onbekommerd babbeltje over seks ligt dan ook minder voor de hand. Je moeder was je moeder en je vader was je vader, de rest besprak je met vriendinnen. Geen van ons kon enige seksuele voorlichting herinneren, op wat terloops advies over de pil na waar we dan mompelend ‘jahaa’ op zeiden, die achterstand haalde je kennelijk nooit meer in. En dus mompelde ik nu ook maar wat, jazeker dat Emma Thompson een goeie actrice is, nou en of, en toen we even later aanschoven aan een ronde tafel met gecapitonneerde stoelen en ik een broodje Toekan bestelde was ik die hele Leo Grande zelfs alweer vergeten.

Maar dat was buiten mijn moeder gerekend.

Zij, zich glunderend vooroverbuigend: ‘Ik heb toch zo’n goeie film gezien. Het gaat over een gepensioneerde lerares die…’

Weer dat verhaal over die bucketlist.

Vriendin 1, ik ken haar van koffierondes bij mijn moeder: ‘... en al die vrouwen die maar een beetje liggen mee te hijgen...’

Vriendin 2, ze was vroeger onze oppas: ‘Ik heb een keer...’

En een lol!

Even later deed mijn moeder voor hoe Emma Thompson reageert als ze door een sekswerker wordt aangeraakt.

Echt lekker, zo’n broodje Toekan, de kamers schijnen ook dik in orde te zijn, maar daar wil ik het verder niet over hebben.