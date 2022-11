Bent u de 80 gepasseerd, klant van de Rabobank, niet dagelijks bezig met digitaal bankieren en geneigd te denken dat cyberfraudebestrijders cyberfraude bestrijden? Speciaal voor u deze week een tip: als u wordt gebeld door de fraudehelpdesk van de Rabobank, moet u het Rabobank-alarmnummer bellen. Laat u zich tegen fraude beschermen, dan kunt u net als mijn moeder uw bankpasje, iPad en 2.000 euro kwijtraken.

Ach, mijn moeder. Ze komt nog uit een tijd dat mensen ‘rekening courant’ zeiden, beleefd bleven aan de telefoon en vertrouwen hadden in instanties. Mooie tijd: klantgegevens lagen opgeslagen in multomappen in brandkasten, niet in bestanden die beginnende hackers kunnen openen.

Mijn moeder kreeg een telefoontje van de antifraudedesk van de Rabobank, die alles van haar wist en ter verificatie een half uur lang al haar gegevens met haar doornam. Toen vertelde die o zo professionele antifraudemeneer in digitaal jargon dat ze slachtoffer was geworden van cyberfraude. Gelukkig zat de Rabobank er bovenop. ‘We sturen een koerier om uw bankpasje en de iPad op te halen waarmee u digitaal bankiert. Doe alle spullen in een enveloppe. U krijgt een geheime code van ons. Onze koerier zal u die code tonen.’

Toen mijn moeder aan de telefoon over de hulp van de fraudehelpdesk vertelde, riep mijn digitaal begaafde oudste zus al na 30 seconden: ‘Het alarmnummer bellen!’ Een mevrouw van de, nu ja, echte Rabobank vertelde mijn moeder dat ze ‘helaas tot de doelgroep’ behoorde, zelfstandig wonende tachtigplussers, zulke mensen hebben nog analoge manieren. Ik verzuchtte weer eens: ‘Leve de digitale revolutie.’ Ik ga nu snel geld binnenhalen om mijn moeder te helpen tot ze een nieuw bankpasje heeft. Ik kreeg net een mail van ‘btc-transactie-id NL 3236’. Ik blijk 40 duizend euro in bitcoins te hebben. Als ik mijn creditcardnummer en cvc-code doorgeef kan ik erbij – doen toch?