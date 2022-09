Mijn man had gelijk, maar ik kan het niet, klagen over eten

Laat ik vooropstellen: de kaas in het fonduepannetje wás ook niet geheel vloeibaar, en wat ze in de keuken met de gepofte paprika hadden gedaan was me ook niet helemaal duidelijk, of het moest de conclusie zijn dat ze juist vergeten waren er iets mee te doen. ‘Dat ze daar 20 euro voor durven te vragen’, mopperde de Man. ‘Lekker makkelijk, je gooit drie stronken prei op een bord en dat verkoop je dan als vegetarisch?’ Ik knikte, maar at toch maar door – soms gok je goed, soms niet, ik schaar zulke ervaringen onder de categorie Leven.

Jammer wel dat een gok tegenwoordig meteen een duur geintje is. Sinds corona wisten we al dat de horeca er altijd als eerste bij is om prijsstijgingen met een glimlach te verhalen op de ander, maar toen hadden ze nog onze sympathie. Het wás ook sneu, al dat geklooi met afhaalloketten en knutselpakketten, daarvoor was de horecamens geen horecamens geworden, dat snapten we best. Wat daarbij wel zichtbaar werd is hoeveel begrip de horeca heeft voor zichzelf. Geen beroepsgroep die zoveel klaagde, geen beroepsgroep ook die zichzelf daarna zo royaal heeft gecompenseerd. Zodra ze weer open mochten betaalden we ineens 4,50 voor een dubbele espresso, als je prijs stelt op enige garnering moet je dat er zelf maar bij bestellen en onderhand hebben ze echt alle medeleven verspeeld door er vooruitlopend op de energierekening nóg wat eurootjes bij te toveren. Ondertussen worden er vol trots groene vinkjes op de kaart gezet, maar die moet je lezen als een heel mooie winstmarge, want geen idee waar ze alle extra inkomsten aan besteden maar niet aan een blik mais en paar kaaskorsten.

Al deze gedachten gingen door me heen toen de ober weer aan onze tafel verscheen.

‘En, smaakt het allemaal?’

Ik wilde ja antwoorden, want zo ben ik, altijd bereid het gezellig te houden, maar ik zat helaas niet alleen aan tafel. ‘Nou, eerlijk gezegd vind ik dit wel een beetje afzetterij’, begon de Man. ‘Drie stronken prei en een paprika vind ik niet echt een maaltijd.’

De ober: ‘Dat is vegetarisch.’

De Man: ‘Je hebt een plak kaas in een tosti-ijzer gegooid. En dat noem je dan’ – hij pakte de kaart erbij – ‘een galette. En de kaasfondue is niet eens gesmolten.’

Ik voelde dat ik het warm kreeg.

De ober, stoïcijns: ‘Ik heb er nog nooit klachten over gehad.’

Mijn man had gelijk, honderd procent, kaasfondue hóórt ook vloeibaar te zijn, daar zeg je niks geks mee, maar ik kan het niet, klagen over eten, ik krijg het mijn strot niet uit, liever glimlach ik en slik ik de hele handel in één keer door, volgende keer beter, en dus verwijderde ik mezelf even uit de situatie. (Vanuit een zwevende positie hoog boven de tafel hoorde ik nog net hoe ik op quasiluchtige toon de meiden aanspoorde nog wat frietjes te nemen, toe, eet nog wat, maar die hadden om onduidelijke redenen de slappe lach en de baby bladerde in een Uitkrant die ze op tafel had gevonden. Ik moest dit helemaal zelf dragen.)

Even later was de ober weer weg.

‘Nou, dat zei ik toch subtiel?’, vroeg de Man.

Ik zei hem maar eerlijk dat ik het woord goor zelf niet zou hebben gebruikt.

Daarna zwiepte onze oudste dochter per ongeluk een bord frites van tafel, dat met een hoop lawaai op de straatstenen uiteenspatte. Er viel een lange stilte toen de serveerder het hele zaakje met stoffer en blik bij elkaar veegde. ‘Ter compensatie’, zei ik, maar niemand lachte. Gek, want dat is gratis.