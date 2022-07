Mijn kennis bereikte zijn piek in de zesde, daarna was het een denderende race bergafwaarts

Nu mijn zoon aan het leren is voor de eerste toetsweek van zijn leven, een week die tegelijkertijd glorieus is omdat je nogal veel vrije uren hebt en onglorieus omdat je al die uren zou moeten vullen met leren, komen herinneringen aan mijn eigen tijd als middelbare scholier terug.

Ik kan hem zelfs helpen met ezelsbruggetjes die ineens weer tot me komen. ‘Ik ben op mijn hoofd kefale – op mijn hoofd gevallen’, zei ik toen ik meekeek naar zijn rijtjes voor Grieks. ‘Kefale! Dat is hoofd!’

Een vervullender moment als moeder had ik zelden beleefd. Mijn zoon keek me minzaam aan, maar ik zag dat dit woord nu zat. Kefale zou hij niet meer vergeten. Het was overigens het enige ezelsbruggetje dat bij mij was blijven hangen.

Scholieren van nu hebben een website die bereid is om je met eindeloos geduld te overhoren, van woorden uit elke denkbare taal, en die site geeft je aan het eind nog een cijfer ook. Vroeger was ik uren in de weer met kaartjes maken, op de ene kant het woord, op de andere de Nederlandse vertaling. Ook had ik een heel systeem met streepjes die ik in mijn woordenlijsten bij moeilijke woorden zette. (Eén streepje: moeilijk woord, twee streepjes: Heel Moeilijk Woord.) Je had ook Duitse woorden die je nooit in je hoofd zou kunnen krijgen, die stonden in het lichtgroene leerboek met de ontmoedigende titel Schwere Wörter, ondertitel: Eine Auswahl der wichtigsten, dem Holländer nicht ohne weiteres verständlichen deutschen Wörter. En je had woorden die te veel betekenissen hadden – waarom betekenen sommige woorden ‘soms, naar gelang, allengs’ en waarom zou je dat in godsnaam moeten weten?

Niet te lang bij stilstaan, was toen mijn devies, blind doorblokken. Zoals mijn vader altijd tegen me zei als ik aan het leren was: ‘Je zult nooit meer zoveel weten als nu.’ Ik haalde daar eer uit. Ik zou nooit meer zoveel weten, en dat vond ik een fijn idee. Het was ook heel erg waar: ik weet nu nog 2 procent van wat ik toen wist. Soms bedenk ik vol terugwerkende bewondering dat er een korte periode in mijn leven was dat ik wist wat de lijzijde en de loefzijde van een berg was. Mijn kennis bereikte zijn piek in de zesde klas van de middelbare school en daarna was het een denderende race bergafwaarts.

‘Je zult nooit meer zoveel weten als nu’, hoor ik mezelf nu ook zeggen. En, net iets te triomfantelijk, als mijn zoon op de woordjeswebsite de verkeerde betekenis invult bij het woord statim: ‘Dat betekent ‘meteen’! Dat wíst ik!’