Mijn kat is zijn hele leven zijn rust aan het pakken, en sinds twee jaar gebeurt dat fulltime op mij

Ik besef ook wel dat mijn band met mijn kat, de 13-jarige vaalrode Bremton, sinds de coronacrisis te innig is geworden. Eerst zagen we elkaar een uur of acht per dag, wat al veel was, maar dat werd zestien uur per dag, en hij denkt nu dat ik zijn voorverwarmde stoel ben. Of eigenlijk denkt hij, denk ik, dat wij één organisme zijn dat samen ademt en spint, en ik denk hetzelfde.

Als ik ’s avonds op de bank zit, voel ik als hij niet meteen komt aanlopen, een Bremtonvormige afwezigheid op mijn schoot. Hij is tegelijkertijd een ouderwetse elektrische deken en zo’n moderne zware deken waar iedereen het de laatste tijd over heeft. ‘Je moet een zware deken kopen, dan slaap je beter.’ ‘Ik heb al een kat met overgewicht.’

Hij moet op schoot, dat weet hij, en daar komt hij al, springt erop, draait de onzinnige rondjes die katten moeten draaien voor ze hun rust kunnen pakken en valt in slaap. Want rust pakken, dat kan hij. Eigenlijk is hij zijn hele leven zijn rust aan het pakken, en sinds twee jaar gebeurt dat fulltime op mij.

Ik was deze week in een boekwinkel en het viel me op dat de hausse aan kattenboeken nog niet voorbij is. Leven als een kat, denken als een kat, wat je kat écht denkt, werken als een kat, de kat die op reis ging, het meisje en de kat, de generaal en de kat en alle katten hebben autisme.

Volstrekt onnodige boeken, als je het mij vraagt, want ik kan en wil niet leven zoals mijn kat: er zou nooit meer iets uit mijn handen komen en ik zou erg dik worden.

Maar ik kan wel heel goed leven mét mijn kat, en wat al die boeken je vertellen – dat een kat ‘in het moment’ leeft (lees: altijd slaapt en zich heel soms heel erg focust op een duif op het balkon) – dat bereik je ook met een kat op schoot.

Eigenlijk, en dit weet Bremton, is het beste moment om op mijn schoot te springen als mijn telefoon net te ver van me af ligt. Die kan ik dan niet meer pakken, want ik behandel mijn kat als een precaire, dikke prins; als hij op me ligt, beweeg ik niet meer, al moet ik naar de wc of wil ik graag theezetten. Zijn rust gaat voor alles.

Dus de telefoon ligt buiten handbereik, Bremton ligt op schoot, ik kan niets, geen nieuws lezen, niet door Instagram scrollen. Ik leef niet als een kat, ik leef als een vrouw die haar kat op een voetstuk plaatst, en dat is echt de beste manier om te leven.