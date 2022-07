Mijn Iraanse vriendin is terug in België, maar het gevaar blijft

De Iraanse filmmaker Jafar Panahi is vorige week veroordeeld tot zes jaar cel. Samen met andere filmmakers riep hij de Iraanse veiligheidsdienst in een open brief op de wapens neer te leggen. Dit kwam hem duur te staan. De repressie houdt het volk al decennia in zijn macht. Wie zich uitspreekt tegen inflatie of het tekort aan bepaald voedsel, kan rekenen op klappen, of erger: opsluiting. Toen ik las over de straf van Panahi, dacht ik aan Iraanse kunstenaar en vriendin A. en aan november 2019, toen zij plots uit de digitale ether verdween.

Ik ontmoet A. in Gent, eind 2018. Zij, onverschrokken blik, donkere ogen, grote lach, vertelt dat ze een virtual-reality installatie wil maken over activistische MEK-graffiti, werk van een linkse verzetsgroep. Enthousiast moedig ik haar aan dit te doen. Mijn enthousiasme is naïef: het gevaar dat komt kijken bij het maken van zo’n werk is groot, dat besef ik pas als in november 2019 protesten oplaaien in Iran terwijl zij daar is voor familiezaken.

November 2019 breekt Bloedige November uit. In de nacht van 14 op 15 november stijgen plots de gasprijzen met minstens 50 procent, soms wel 200 procent. Als reactie gaat het volk, boos over armoede en corruptie, de straat op. Het eerste, vredevolle, protest verspreidt zich via video’s op sociale media binnen een aantal uur naar 21 steden in het land. Overal roept de bevolking op tot aftreden van haar leiders en haar regering.

Omdat A. daar is, volg ik de ontwikkelingen op de voet. Tot dit onmogelijk wordt: om het delen van informatie via sociale media tegen te gaan, trekt de Iraanse overheid het internet eruit. Iran gaat dagenlang op zwart. A. is verdwenen. In een in duisternis gehulde natie schieten leden van de Islamitische Revolutionaire Garde ongewapende demonstranten dood. Binnen vier dagen worden er zeker 161 mensen vermoord. Minstens 2.000 mensen raken gewond en 7.000 mensen worden opgepakt.

Het is de bloedigste opstand in veertig jaar. Ik stuur bericht na bericht naar A. zonder antwoord. Tot er na twee weken gelezen op mijn scherm verschijnt. ‘Is het internet terug’, vraag ik op 28 november. ‘He’, zegt ze, ‘het is terug. Maar, echt: we zitten in een grote gevangenis.’

Januari 2022 ontmoeten A. en ik elkaar via Skype. Ze is terug in België. Het is surreëel (en fijn) om haar te zien. A. schraapt haar keel en spreekt over haar tijd in Iran in 2019 en 2020. ‘Ze schoten mensen dood op straat, op klaarlichte dag’, zegt ze, ‘alsof mannen van de Revolutionaire Garde in een shooter-game zaten.’ We zwijgen.

Dan wisselt ze van onderwerp. A. werkt aan een parallel verhaal over twee verzetshelden: een Belgische die in de Tweede Wereldoorlog in de ondergrondse pers werkte en werd vermoord door de Gestapo; een Iraanse die in 1979, tijdens de revolutie, lid werd van de MEK en in 1990 werd geëxecuteerd. ‘De verhalen van deze vrouwen moeten verteld worden’, sluit ze af. We hangen op. Ik kijk uit naar het moment dat dit verhaal de wereld in gaat en A. er niet door in gevaar zal zijn en er niet voor opgesloten zal worden, al is dat enkel omdat ze niet meer in Iran is.