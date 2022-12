Mijn hoop is gevestigd op een overheid die het systeem ondergeschikt maakt aan de mens

Bij toeval belandde ik een paar maanden geleden midden in een boerendemonstratie op het Amsterdamse Waterlooplein. Tractoren, omgedraaide vlaggen. Woedende leuzen over stikstofbeleid, maar ook over corona en asielzoekers. Ik beken, ik voelde me niet op mijn gemak. Godzijdank werd ik niet opgemerkt. Die week had een boos tweetje dat ik geen enkele sympathie meer had voor de intimiderende boeren weer eens tot scheldpartijen en dreigende taal op Twitter geleid.

Toen viel mijn oog op een bordje dat een van de demonstranten omhoog hield. ‘Waar zijn de 1.675 kinderen?’ Ik moest even slikken. Had ik met mijn columns over uit huis geplaatste kinderen van toeslagenslachtoffers rechts-radicaal anti-overheidssentiment gevoed? Natuurlijk had ik al gemerkt dat ‘de verdwenen kinderen’ een thema was waar ook complotdenkend radicaal-rechts mee aan de haal ging. Maar had ik er dan niet over moeten schrijven? Moet je uit angst voor anti-overheidssentiment in plaats van misstanden aan te kaarten liever positieve pr-verhalen publiceren die falende overheidsinstanties uit de wind houden? Dat gaat in tegen mijn denken over de rol van de journalistiek.

Verantwoordelijkheid

Overigens vind ik het legitiem dat iemand het debat aanzwengelt over journalistieke verantwoordelijkheid. Ik ben niet blind voor de effecten van berichtgeving over overheidsfalen in een gepolariseerde samenleving. Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf zei na de mislukte rechtsextremistische coup in Duitsland dat we onze democratie beter moeten wapenen tegen oprukkend ­anti-overheidsextremisme.

De AIVD waarschuwt dat hier inmiddels een serieuze terreurdreiging van uitgaat. ‘Boodschappen van aanjagers vinden sneller weerklank bij mensen die zich onzeker voelen over hun inkomen of de toekomst, en dat de overheid verwijten. En bij mensen die vinden dat de overheid oneerlijk handelt’, aldus de AIVD. ‘Een deel van hun aanhang is ooit zelf de dupe geworden van het falen van de overheid, of zag dat anderen daarvan slachtoffer werden.’

Maar ik voel vooral ook de pijn van kwetsbare burgers die slachtoffer werden van overheidsfalen. Ik denk dat de beste manier om hen voor radicalisering te behoeden juist is om hun verhalen op te tekenen, hun leed te erkennen en het overheidsfalen aan de kaak te stellen. Want ze zijn slachtoffer van onrecht.

Daarom hecht ik aan wat ik een vorm van ombudsjournalistiek zou willen noemen. Het is dankzij journalistieke vasthoudendheid dat het toeslagenschandaal überhaupt boven tafel kwam. Door eindelijk naar onmondige, gemarginaliseerde burgers te luisteren werd onthuld dat tienduizenden burgers doelwit van onrechtmatig overheidshandelen werden. Waarbij mensenrechten met de voeten werden getreden en sprake was van institutioneel racisme.

Wantoestanden

Ook in de jeugdzorg zie ik veel misstanden. Al ver voor het toeslagenschandaal schreef ik daar geregeld over. Van wantoestanden in instellingen, tot de onmogelijkheid van terugplaatsing, enzovoorts. Maar pas toen ik een toeslagenmoeder liet vertellen hoe ze haar kinderen verloor, kwam er – tot mijn verrassing – eindelijk een debat los over de kinderbescherming en onze praktijk van uit huis plaatsen. Over de rammelende bewijsvoering in uithuisplaatsingszaken, over de slechte rechtspositie van ouders en kinderen. Grote winst, want dit had al veel eerder moeten gebeuren.

Het leed dat ik heb aanschouwd bij de ouders en kinderen die ik door deze verhalen heb leren kennen, is onbeschrijfelijk. Toegegeven, ook hier heb ik soms, overigens lang niet altijd, fel wantrouwen tegen de overheid gezien. Maar ik kan invoelen hoe dat ontstaan is.

Voedingsbodem

De bal ligt niet bij de journalistiek, maar bij politiek en bestuur. Een overheid waarbij door bestuurlijk falen de levens van burgers worden vermalen, creëert zelf een voedingsbodem voor gevaarlijk maatschappelijk ongenoegen. Als met compassie en zelfkritiek ­adequaat en urgent wordt gereageerd op kwetsbare burgers die in overheidssystemen worden vermalen, zal het wantrouwen tegen de overheid afnemen.

Mijn hoop is gevestigd op de progressieve politiek en op een overheid die eerst oog heeft voor de mens en het belang van het systeem daaraan dienstbaar en ondergeschikt maakt. Progressieve waarden zijn solidariteit en het garanderen van bestaanszekerheid op alle fronten. Vertrouwen en compassie, niet wantrouwen en vooroordelen, moeten de basis zijn voor het overheidsbeleid, zeker het beleid dat bedoeld is om de kwetsbaarste burgers te beschermen.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.