Mijn high sloeg om in een allesvernietigende, door paniek gedreven low

Nog steeds in San Francisco. R en ik gingen naar de toneeladaptatie van Harry Potter and the Cursed Child in The Curran. Ze had vrijkaartjes cadeau gekregen van een collega, die lovend was geweest over het stuk, en had me aan het begin van mijn verblijf gevraagd of ik zin had om te gaan, al was het maar voor de grap. Omdat R en ik in jolige buien nogal eens de neiging hebben op de domme dingen ja te zeggen – spontane handlezingen, spontane tatoeages, spontane drankjes van vreemden (hoewel R ondertussen niet meer) – stemde ik in.

Ik weet niet wat ik verwachtte. Ik had het boek niet gelezen, was al meer dan twee jaar niet meer naar theater geweest en kon me überhaupt het idee van Potter-magie, live, op een podium, niet helemaal voorstellen. Maar het stuk had geweldige recensies gehad en was al maanden uitverkocht. Misschien stond ons dus een aangename verrassing te wachten! Ik besloot het allemaal zonder oordeel over me heen te laten komen.

Om die positieve houding vast te houden, nam ik voor we het theater in liepen een paar hijsjes van een jointje – gewoon om net wat joliger te worden. Dat bleek een grove fout. Omdat in de joint veel te sterke, nauwelijks met tabak gemixte Californische wiet zat, was ik zo goed als hersendood tegen de tijd dat we in de rij stonden om onze tickets te laten scannen. We werden door de zaalwachter naar twee zitplaatsen haast tegen het toneel aan geleid. Normaliter had ik daar enorm van gebaald, maar ik was ondertussen tot geen enkele emotie meer in staat. We gingen zitten, ik wachtte sloom grijnzend tot de voorstelling begon.

Nou, dat deed-ie. Met geweld. Na anderhalf uur stoned toekijken hoe volwassen mensen in slechte pruiken en schooluniformen dramatisch met mantels wapperend over een (wel prachtig gebouwd) decor renden, was ik dermate overprikkeld dat ik mijn vingers in mijn oren stopte om niet meer naar de flauwe grappen en schreeuwerige dialogen te hoeven luisteren. Mijn high was omgeslagen in een allesvernietigende, door paniek gedreven low. R las ondertussen met een grimmig gezicht de flyer door, extreem verward door het plot dat in hogere snelheid dan de gemiddelde Christopher Nolan-film op ons werd losgelaten.

Het dieptepunt kwam rond de pauze (het stuk duurde een ongelofelijke drie uur en dertig minuten), toen een stel Dementors op het podium verscheen om een personage te vermoorden. De in lompen geklede skeletten vlogen kronkelend door de theaterzaal, gleden langs en door het publiek, wit verlicht, begeleid door angstaanjagende muziek. De Dementors krijsten en ik krijste mee. Toen ik na de pauze bleek en zwetend terugkwam van de wc, stond een kleine, blonde vrouw tegen een beveiliger te schreeuwen dat haar 6- en 8-jarige kinderen ‘completely and utterly traumatized’ waren door dit goddeloze toneelstuk. De zaalwacht bulderde vanachter zijn mondmasker dat niemand haar dwong te blijven. Ze dreigde met een rechtszaak. Ondertussen beukten mensen elkaar aan de kant om nog snel een bak popcorn te kopen voor het stuk weer begon. Trillerig zette ik me schrap voor de tweede ronde.

Na afloop namen R en ik verdwaasd een taxi naar huis.

‘Wat vond jij ervan?’, vroeg ik. R was lang stil, keek droef uit het raam.

‘De special effects waren wel mooi’, zei ze.