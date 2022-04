Elektrische fietsen moeten enorm verboden worden, en dat vindt iedereen die er geen heeft. De raket van een fietser die mij voorbijvloog vervloekte ik dan ook hartgrondig. Ik schrok me zo het apelazarus dat ik een welgemeend ‘hee!’ niet kon onderdrukken. 50 meter verderop stopte hij bruusk voor het stoplicht, en ik haalde hem in. Daar zag ik ten eerste dat hij significant ouder was dan ik. Ten tweede reed hij niet op een elektrische fiets maar op een keurige ouderwetsche herenfiets. Ten derde had hij achterop een constructie van gereedschapskistjes en schroevenbakjes.

Van alle drie was ik onder de indruk. Het was alsof ik een monument had ingehaald.

Ouderdom was vroeger iets, zo maakt men jongeren al eeuwenlang wijs, waar mensen respect voor hadden. Om vervolgens toe te voegen dat dit tegenwoordig niet meer het geval is, en dat dit een slechte zaak is. En er waren beroepen waarbij gold: hoe ouder je was, hoe meer gezag je had. Een oude journalist was automatisch beter dan een jonge journalist, een ambtenaar volkshuisvesting kreeg een steeds groter bureau naarmate hij zijn pensioen naderde, en een jonge notaris bestond simpelweg niet.

Maar zich aanpassen aan veranderende tijden was nooit het sterkste punt van de Oude Rot, en shit verandert steeds sneller. In de prestatiemaatschappij is het lastig respect af te dwingen wanneer je nog niet eens een powerpointje in elkaar kunt flansen, laat staan agile kunt scrummen. Productiviteit en fitheid moet je uitstralen, en zo kan het gebeuren dat de premier zijn jeugdige uitstraling niet hoeft te verbergen achter brillen, sigaren en ruimzittende pakken, maar dat het gebrek aan pens en wallen zelfs als voordeel wordt gezien. Een jeugdige premier verscheen vroeger alleen wanneer alle ministers geveld waren door de builenpest.

Mijn hart zwol bij het zien van de knar met zijn opoefiets. Ik wist niet dat respect een emotie was, maar ik voelde hem nu. Die vent kon echt iets, dacht ik, iets waar ik me niet doorheen zou kunnen bluffen. Terwijl ik dit stukje bijvoorbeeld zit te tikken in een koffiezaak, waar iedereen om me heen zit te fronsen achter laptops; ze doen iets met design, ze consulten, ze marketen, ze zijn aan het vormgeven, invullen, aanvullen, ze maken spreadsheets (‘spretjes’), ze denken na over dingen en voeren het resultaat aan hun laptopje. Allemaal dingen waarvan ik denk: ja, leuk, maar wat kún je nou dat ik niet in een maand kan leren? In ieder geval niet knutselen en frutselen opdat de boel het doet. Stopcontacten aanleggen, waterleidingen lassen, kastjes waterpas ophangen.

Het licht sprong op groen en de knar racete door. Naar zijn volgende klus ongetwijfeld, bewonderende blikken oogstend overal waar hij kwam. ‘Kijk kinderen, daar is iemand van vroeger: je weet wel, die iets met zijn handen kon.’

Hij zal gewild zijn. Mensen die iets teweeg kunnen brengen in de fysieke wereld worden schaars. En niet alleen in Nederland. Ook de Poolse klusser sterft uit. Een Pool vertelde me dat ze hun klussers uit Oekraïne haalden. Dat was vóór de oorlog, Joost mag weten waar ze nu vandaan komen. Hier zie ik steeds meer Bulgaarse busjes rijden.

Iemand die een muurtje gestuukt wil hebben zal óf een ruimhartig migratiebeleid toejuichen, of zelf aan de bak moeten. En het is niet iets wat je op een middagje van een YouTube-tutorial kunt leren.