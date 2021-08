Mijn hart huilt om al die Afghaanse meisjes en vrouwen die terug zijn bij af

Ook in buurland Pakistan staat de bliksemsnelle verovering van de Afghaanse hoofdstad Kabul door de Taliban op de voorpagina van de krant. Beeld EPA

Foto

De iconische foto van de Taliban in het regeringspaleis in Kabul deed me denken aan die andere iconische foto van Pancho Villa en zijn strijders op de Pauwentroon in Mexico. Prachtige foto’s die illustreren dat simpele rebellen met een ijzersterke overtuiging elk regulier leger kunnen verslaan. Overigens verschrikkelijk dat de Taliban Afghanistan weer onder de voet hebben gelopen.

Henk Middelveld, Hellendoorn

Waarheid

Hartverscheurende beelden uit Kabul en een gruwelijke werkelijkheid die niet langer valt te ontkennen. Waar hebben we dit eerder gezien? Vietnam, Irak en nu dus Afghanistan. En laten we ons eigen Indonesië niet vergeten, waar nog vele tegels over gelicht moeten worden.

Jarenlang is ons verteld dat het westen een hulpbehoevend land aan het opbouwen was en dat er grote vooruitgang werd geboekt. Het bleek vooral zendergerichte communicatie die een parallelle waarheid fabriceert. Dat Defensie dat doet is nog enigszins te billijken. Zij voeren loyaal uit wat de politiek beslist en de militairen riskeren hun leven. Dat respect kan ik niet opbrengen voor gezagsgetrouwe media die braaf de officiële versie verspreiden. En al helemaal niet voor politici die ons twintig jaar lang een rad voor ogen hebben gedraaid.

De uitdrukking dat het eerste slachtoffer in elke oorlog de waarheid is, komt van de Amerikaanse senator Hiram Johnson, die dat in 1917 gezegd schijnt te hebben. Het kwam terug als titel van het spraakmakende boek The First Casualty van Phillip Knightley uit 1975 over oorlogsjournalistiek.

Knightley is in 2016 overleden anders had hij er ongetwijfeld een hoofdstuk aan toegevoegd.

Armand Leenaers, Heerlen

Wat

Wat heeft het Westen, inclusief Nederland, eigenlijk gedaan in Afganistan de afgelopen jaren?

Anna Wouters, Amsterdam

Afghaanse mannen

Het is niet zo verwonderlijk dat de Taliban er een hele korte tijd voor nodig hadden om Afghanistan weer in te nemen. De mannen die de broze ‘democratie’ moesten verdedigen hadden de keus tussen veel bloedvergieten of onder de streng islamitische wetten leven, die voor diezelfde mannen de minste consequenties hebben. Dus waar vochten ze nu helemaal voor?

Jos Hoogenboom, Kortenhoef

Terug bij af

Wel ingrijpen in Afghanistan, niet ingrijpen, een beetje ingrijpen. Uitermate teleurstellend dat de sterke landen dit laten gebeuren. Mijn hart huilt om al die meisjes en vrouwen die terug zijn bij af.

John den Besten, Zuid-Beyerland

Afghaanse vrouwen

Ik stel voor om alle Afghaanse vrouwen en meisjes asiel te geven in Nederland en/of Europa. Dan zijn de Taliban over dertig jaar ook verdwenen.

P. Floor, Zwolle

Hart en verstand

In een petitie wordt opgeroepen om alle Afghanen die Nederland hebben gesteund naar ons land te halen. Volgens mij is het andersom en heeft Nederland de Afghanen al jarenlang gesteund. Dat ze in hachelijke omstandigheden terecht zijn gekomenen is zeker tragisch.

Ik zie echter niet in dat ze daarom een vrijgeleide naar hier zouden moeten krijgen. Het gaat dan om duizenden mensen. Hoe moet een klein en overbevolkt land, dat bovendien kampt meteen tekort van één miljoen woningen, dit fixen?

Hart en verstand combineren blijft een gigantische uitdaging.

Frans van Etten, Milsbeek

Terrorisme

Wanneer we kijken naar de gangbare definities van terrorisme, moeten we ons dan niet afvragen of de Taliban terecht een terroristische organisatie mag worden genoemd? Willen zij niet (zij het op eigen voorwaarden) rust en vrede in het land? Of passen die ‘eigen voorwaarden’ binnen de definities van terrorisme?

Wilfried Dierick, Nijmegen

Trauma

Terwijl wij als natie het trauma Srebrenica nog lang niet hebben verwerkt, zijn onze politici druk bezig een nieuw trauma te organiseren in Afghanistan. Dat zal ons nog lang heugen.

Frans van Etten, Milsbeek

Nagellak

Mocht de Volkskrant van maandag 18 augustus 2021 ooit in de handen komen van een Afghaan in Afghanistan, dan zullen ze verbaasd zijn dat wij in Nederland ons druk maken om een jongen met nagellak. Toch wel wrang om dit artikel te lezen tussen alle leed dat Afghanistan nu heeft. Kom op Nederland, waar maken we ons druk om.

Andre Claus, Den Haag