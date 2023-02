Mijn glimlach begon te verkrampen. ‘Je kan het allemaal best tegen me zeggen’, zei ik.

Het bad waar ik me net in had laten zakken had precies de juiste temperatuur en de juiste hoeveelheid schuim. Ik genoot toch zeker een seconde of drie van dit perfecte bad toen ik mijn dochters hoorde praten. Ze lagen in hun bedden met elkaar te ouwenelen, wat ze wel vaker doen als ze nog niet kunnen slapen. Omdat ze zich onbeluisterd wanen, zijn dat de leukste gesprekken om af te luisteren. Nu vertelde mijn oudste dochter een verhaal aan mijn jongste. Ik kan me de plot of andere details niet herinneren, alleen nog de laatste zin: ‘...en toen gingen ze...’

‘Seksen?’, vulde mijn jongste dochter aan.

Ze barstten allebei in lachen uit. Ik ben niet een vader die zijn dochters weg probeert te houden bij alles wat ook maar de schijn van seksualiteit heeft, maar er is een tijd en een plaats voor de eerste gesprekken die heel erg voorzichtig in de buurt van aanstalten tot een voorverkenning van dat onderwerp komen. En die tijd en plaats is niet als zij 8 en 5 zijn en ik in bad lig.

‘Eh, pardon?’, riep ik. Even was het stil. ‘Kom eens even hier’, zei ik, met de meest gezalfde stem die ik kon vinden. Kort daarna drentelde mijn jongste dochter de badkamer binnen. Haar kleine, dunne lijfje in een verwassen roze pyjama met paarden erop.

Ze hupste op haar plaats. Ik glimlachte. ‘Weet je wat dat betekent, wat je net zei?’ Ze aarzelde even. ‘Dat twee mensen mensen met hun billen tegen elkaar gaan.’ Heel goed, zei ik, dat is precies wat het betekent. ‘En nu terug naar je bed.’

Na enig aandringen kwam daarna de oudste in de deuropening van de badkamer staan. De weerstand kwam uit haar poriën.

‘Wat zei je zus net?’, vroeg ik haar.

‘Dat mag ik niet zeggen.’

Behalve een vader die zijn dochters stiekem toch heus wel weg probeert te houden bij alles wat ook maar de schijn van seksualiteit heeft, ben ik ook een vader die wil dat zijn dochters alles met hem kunnen bespreken. Daarom zei ik, nog steeds met een glimlach: ‘Seksen, dat is wat ze zei.’

‘Nee-hee!’, riep mijn dochter.

Ik vroeg haar of ze wist wat dat dan betekende.

‘Dat weet ik niet’, antwoordde ze in eerste instantie, ‘dat heb ik nog nooit geleerd.’ Maar toen: ‘Dat je elkaar een knuffel geeft.’

Ik vroeg of de kinderen op school het er vaker over hadden.

Ze fronste. ‘Ja, vooral de jongens.’

Natuurlijk, altijd weer de jongens.

‘Maar ze zeggen het niet over ons, hoor’, zei ze.

Mijn glimlach begon te verkrampen. ‘Je kan het allemaal best tegen me zeggen’, zei ik.

Ze keek weg. ‘Ik heb het koud’, zei ze. ‘Mag ik weer terug naar bed?’

En dat leek me inderdaad het beste voor alle betrokken partijen.