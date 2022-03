Mijn generatie scandeerde ‘Nederland uit de mavo, de havo, de Navo’

Ik ben van de generatie die van De Bom van Doe Maar dankbaar gebruik maakte om de Duitse naamvallen te leren. Maar deze week schoot ik voor het eerst vol van dit nummer. Want oorlogsdreiging, ook voor ons, voelde nog nooit zo dichtbij.

De Koude Oorlog was achteraf zo gek nog niet. Men hield elkaar al decennia schaakmat. Gijzelde elkaars bevolking nucleair. Een kernoorlog zou alle leven op aarde kunnen vernietigen en dat was toch wat te veel van het kwade. Wij pubers voelden ons eigenlijk ingeklemd tussen twee kwaden. Waren het volmondig eens met hoe Het Klein Orkest het Oostblok, maar vooral ook ons eigen Westen bezong: ‘Maar wat is dan die vrijheid, zonder huis, zonder baan, zoveel Turken in Kreuzberg, die amper kunnen bestaan. Goed je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. Want alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur.’ Demonstreren deden we. Stop de neutronenbom. We scandeerden ‘Nederland uit de mavo, de havo, de Navo’.

Tumor

Deze tijd is anders. Ultranationalisme zaait als een tumor uit op allerlei plekken in Centraal- en Oost-Europa en leidt makkelijk tot oorlog, zoals in voormalig Joegoslavië. Zelf was ik aanvankelijk vooral beducht voor Viktor Orbán. Die wilde in 2020 Hongarije weer uitbreiden tot voor- Eerste Wereldoorlogse proporties. Daarvoor zijn happen uit Oekraïne, Servië, Slowakije, Roemenië en Oostenrijk nodig. Servië droomt op zijn beurt ook nog steeds over een groot-Servië. Enzovoorts. Voor een gemengdbloedige antinationalistische wereldburger als ik, is het onbevattelijk. Een moderne natiestaat is nu eenmaal multi-etnisch en respecteert de rechten van etnische minderheden, nieuw of eeuwenoud. Anders kunnen we bezig blijven met oorlog.

Maar het was niet Orbán, maar een plots doordraaiende Vladimir Poetin die met nietsontziende oorlog zijn imperialistische droom over een groot-Rusland wilde verwezenlijken. Intussen is Rusland in twee weken tot een soort Noord-Korea 10.0 veranderd. Beelden van zwaarbewapende militairen die de smartphone uit handen van Moskovieten grissen en swipen naar Kremlinkritische boodschappen. Eén klik op een tweetje met een foto van een doodsbang Oekraïens dreumesje of een omaatje met een kat in een reismand, beschoten door een Russische tank, en er hangt je vijftien jaar Goelag boven het hoofd.

Westers imperialisme

Toch, nu mensen diep geschokt zijn door Poetins barbaarse imperialisme noopt dat hopelijk ook tot kritisch kijken naar westers imperialisme. Zoals de oorlog in Jemen waar sinds 2015 dankzij Amerikaanse bommen bijna 300 duizend doden zijn gevallen, van wie een kwart kinderen. Waarom de Verenigde Staten Saoedi-Arabië in deze gruwelijke oorlog steunen? Machtspolitiek.

De VS weigerden het plan van Polen om Mig-29-straaljagers aan Oekraïne ter beschikking te stellen in ruil voor Amerikaanse F-16’s. Ik ben er hier, als bewoner van de stad aan de grootste haven van Europa, blij mee, omdat ik niet wil dat wij bij verdere escalatie een doelwit worden van een gestoorde, met kernwapens dreigende Poetin. Maar het is toch saillant dat de Verenigde Arabische Emiraten begin februari Amerikaanse state of the art fighter jets kregen voor de strijd tegen het bloedende, door gruwelijke hongersnood getroffen Jemen. Nu de VS edelmoedig stoppen met Russische olie zal het nog afhankelijker worden van de Saoedi’s. Bin Salman c.s. hoeven zich in elk geval geen zorgen te maken dat hún megajachten worden geconfisqueerd. Dat zijn immers de good guys.

Welkom met vuurwerk

De gastvrije respons op de Oekraïense vluchtelingen is hartverwarmend. Maar mochten Jemenitische vluchtelingen het ooit voor elkaar krijgen na een helse tocht in Nederland asiel aan te vragen, dan is de kans niet ondenkbaar dat ‘we’ hen met zwaar vuurwerk en racistische leuzen bij de asielzoekerscentra ontvangen, omdat ‘ze’ niet op ‘ons’ lijken en dus profiteurs zijn.

We kunnen alleen maar hopen dat alles snel ophoudt en niet escaleert tot een wereldoorlog. Vooralsnog hebben we alleen last van energiearmoede en extreem koopkrachtverlies, vooral voor de laagste inkomens. Het kabinet moet diep in de buidel tasten; gelukkig hebben we nog een klimaatpotje. Als Iedereen die het niet kan betalen, geholpen wordt met een warmtepomp, zonnepanelen, isolatie en dubbel glas, ofwel met overheidshulp of door verhuurders te dwingen, wenden we in één klap de energiearmoede af, investeren we fors in het klimaat én zijn we niet meer afhankelijk van Russisch gas.

Als het kabinet blijft dralen hebben we hopelijk geen oorlog, maar volgend jaar wel aan de onderkant van de samenleving een hongerwinter.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Danka Stuijver.