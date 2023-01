Mijn geheimtip voor een prachtig 2023: zet ook de trilfunctie van die rottelefoon uit

Goede zangstemmen kwamen bij ons thuis niet voor. Wie probeerde te zingen, kreeg te maken met klachten van de omgeving. Zelf wist ik zeker dat ik niet kon zingen toen ik een voorwerp naar mijn hoofd kreeg. Dat de 10-jarige dochter van mijn jongste zus wel een prachtige zangstem heeft, kan te maken hebben met de genetische bagage van mijn Welshe zwager, in het bezit van een fraaie bariton. Dat nichtje werd al vroeg als zangtalent opgemerkt en kwam daarna door de traditioneel strenge selectie voor het grote koor van de kathedraal van Bristol. Om dat nichtje te kunnen horen zingen, reden we aan het eind van 2022 naar het grensgebied van Engeland en Wales.

Aan het begin van het concert zei de mevrouw van de kathedraal in Bristol: ‘Denkt u eraan dat u uw telefoon uitzet? U wilt niet degene zijn die op het verkeerde moment opvalt door zijn beltoon.’ De mensen veegden braaf over hun smartphones. Maar zodra engelachtige stemmen de ruimte vulden, bleek dat telefoons die even niet mogen rinkelen hun aanwezigheid nog prima kenbaar kunnen maken met hun trilfunctie. Een telefoon die trilt in een jaszak of tas, is als een maag die zich via de slokdarm ontlucht, een verschijnsel dat bekend staat onder naam ‘boeren’. Een paar honderd trillende telefoons in jaszakken zijn als een paar honderd Chinezen die uitstekend hebben gegeten. De telefoon van de kerel achter mij had bij de maaltijd cola gedronken. Toen ik daar enigszins aan gewend was, klonk voor mij een scherp digitaal tralalalála. Een moeder was vergeten het geluid van een iPad uit te zetten waarop een kleuterzoon zo‘n ‘vang alle terroristen!’-spelletje speelde.

Verder was het een prachtig concert. Mijn geheimtip voor een prachtig 2023: zet behalve de beltoon ook de trilfunctie van die rottelefoon altíjd uit. Ik beweer: 99,9 procent van alle telefoonboeren betreft meldingen die we kunnen missen.