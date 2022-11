Mijn collega zag er bedrukt uit. Hij moest op cursus: diversiteit en inclusie

Dubbellezers weten misschien nog dat ik destijds ook stukjes heb geschreven voor NRC Handelsblad, de krant die het Amsterdamse ‘Handelsblad’ uit zijn titel heeft laten vallen en vervolgens naar Amsterdam is verhuisd. Met verschillende redacteuren ben ik nog altijd bevriend en laatst had ik met een van hen afgesproken in het koffiehuis waar wij gewoonlijk de journalistiek (en de wereld) doornemen. Hij zag er bedrukt uit.

‘Wat is er aan de hand?’, vroeg ik.

‘Ik kan niet lang blijven vandaag. Ik moet op cursus.’

‘Op cursus? Hoezo? Krijgen jullie nieuwe computers?’

‘Nee, dat niet. Op cursus: diversiteit en inclusie. Dat heeft de hoofdredactie bepaald. De cursus bestaat uit verschillende delen. Op de eerste dag worden we meteen geconfronteerd met vragen als: wat verstaan we onder diversiteit en inclusie? Hoe raken die begrippen mijzelf en de organisatie? Wat is mijn en onze identiteit?’

‘En wat is je identiteit?’

‘Geen flauw idee. Het is een begrip uit de logica, dat weet ik nog uit mijn studie. Iets is gelijk, hetzelfde, identiek. A = A. Een kokosnoot is een kokosnoot. Maar tegenwoordig schijn je ook een identiteit te bezitten, dat is uit Amerika overgewaaid. Meestal wordt een samenstel van eigenschappen bedoeld: ben je wit, bruin, zwart, groen, man, vrouw, hen, hun, jood, moslim, enzovoort. Identiteit is een vaag containerbegrip waar alles inpast en daarom altijd eindigt in oeverloos gelul waar geen mens wijzer van wordt.’

‘Dat wordt nog wat met jou. Wie geven die cursus?’

‘Nina Blussé en Sahil Achahboun. Die laatste heb ik gegoogeld. Hij werkt voor een instelling die Omni-Core heet en die zichzelf aldus aanprijst. Moet je horen: ‘Een superdiverse maatschappij in transitie levert organisaties uit alle sectoren complexer sociale uitdagingen op in zowel interne als externe aangelegenheden. Tegelijkertijd biedt diezelfde veranderende maatschappij waarin organisaties opereren een divers palet aan perspectieven en inzichten waaruit ontwikkeling en kansen ontstaan.’’

‘Sodeju! Superdivers, uitdagingen, zowel intern als extern, diverse paletten en perspectieven in een veranderende maatschappij. Wat een mooie woorden en inzichten! Die zou ik veel vaker in jullie krant willen zien. Het ruikt helemaal naar de moderne tijd en ook een beetje naar wat graag big business zou willen zijn. Maar uiteindelijk: wat kan jou het schelen, collega? Dan ga je toch niet. Heb je tijd om een mooi stuk te schrijven. Man, waarom zit je zo te draaien op je stoel. Wil je nog een koffie?’

Mijn NRC-collega schudde somber het hoofd. ‘Ik moet op tijd zijn. Hier, lees maar.’ Hij haalde een brief uit zijn binnenzak en ik las: ‘De training is niet vrijblijvend. Je wordt echt verwacht, houd daar rekening mee in je agenda.’ Verbluft legde ik de brief weg. Helemaal de toon van het hoofd der school, die een ouder voor de laatste keer waarschuwt als zijn kind heeft gespijbeld. ‘Staat hierin dat je wordt ontslagen als je niet komt?’, vroeg ik.

‘Nou, nou…’

‘Maar er zwaait wel wat. Korten op je salaris, vervroegd pensioen, een klacht bij de redactieraad? Op het matje geroepen en straks geen kerstpakket’.

Mijn collega kreeg een bedroefde blik. ‘Ik moet gaan’, zei hij en hij trok zijn jas aan. Door het raam van het koffiehuis zag ik hoe hij met gebogen hoofd de straat overstak en bijna gegrepen werd door een bus. Het was dat hij nog wakker schrok van het getoeter, want anders was hij er geweest. Wel hield hij er een nat pak aan over.

Daarna verplaatste ik mij naar de leestafel, waar de kranten lagen en bestelde iets sterkers. De NRC lag er ook bij en groot op de voorpagina stond een stuk met de kop: ‘Agent met hoofddoek moet kunnen’. Belangwekkend nieuws, politiecommissaris Johan van Renswoude werd uitvoerig geciteerd. Dat stomme, liberale idee van een neutrale overheid werd als ouderwets helemaal aan de kant gezet. Van een agent – een agente bestaat al helemaal niet meer – met een hoofddoek naar een rechter met een kruis op zijn/haar borst, leek mij een kleine stap waarbij nog maar weinig principieels in de weg staat. Kennelijk is de NRC-cursus al helemaal op stoom.

Ik nam een slok en dacht aan mijn eigen krant. Zou zo’n cursus ook bij de Volkskrant op het programma staan? Mij lijkt het verplichte kost voor mijn collega Martin Sommer en ik wil er graag bij zijn als Maarten Keulemans de zaak wetenschappelijk belicht. Uiteraard moeten ook de columnisten aan de beurt komen, juist die! Sylvia Witteman die uitlegt wat haar identiteit is. Nu ik er nog eens over nadenk, is die cursus eigenlijk een steengoed idee. Ik kan haast niet wachten!