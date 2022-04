Mijn bevindingen over remmende automobilisten en overstekende voetgangers

Mijne Heren,

Na vele jaren van onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat de uitdrukking ‘kleine moeite, groot plezier’ het meest van toepassing is op de interactie tussen een remmende automobilist en een voetganger die de intentie heeft om over te steken, omdat daar de meest gunstige verhouding moeite/plezier te realiseren valt. Ik lever u bij dezen mijn bevindingen, ter overweging voor publicatie in uwen courant.

Allereerst behoeft het, hoop ik, geen betoog dat het nauwelijks moeite kost om een auto tot stilstand te brengen. Ik heb weinig kennis van biomechanica, maar ik stel me zo voor dat het bijzonder weinig calorieën kost om de rechtervoet op te tillen en zachtjes neer te zetten op een ander pedaal. Naar alle redelijke maatstaven gemeten is deze moeite zo klein, dat het woord ‘moeiteloos’ wellicht van toepassing is (een woord dat sportcommentatoren nog weleens willen gebruiken wanneer een wielrenner een indrukwekkende afstand tussen zichzelf en zijn achtervolgers weet te creëren, waarbij het contrast tussen hun onvermogen en zijn dominantie wordt geaccentueerd door te zeggen dat hij ‘moeiteloos’ bij zijn tegenstrevers wegrijdt, terwijl elke objectieve meting het tegendeel zal aantonen. Sterker nog, er zijn weinig verrichtingen denkbaar die méér moeite kosten dan het bovenstaande voorbeeld. Het energetisch verschil met het remmen ener auto is evident). Ik hoop dat ik hiermee het kleine-moeite-deel van de transactie adequaat heb geïllustreerd.

Contrasteert u dat nu met het plezierrendement dat de hierboven beschreven minieme inspanning oplevert voor de aspirerende oversteker, die met een volle boodschappentas (met kattengrit) in de regen op de stoep staat te wachten langs een straat waar het voorbijrazend verkeer hem lijkt te vertellen dat zijn wensen er niet toe doen, en dat zijn ogenschijnlijk redelijke verlangen om de straat over te steken in feite van onrealistische ambitie getuigt. Voor hem opent zich dankzij deze kleine, tedere handeling van een onbekende in ene een wereld van beschaving en veiligheid. In een ogenblik valt alle verdeeldheid en wantrouwen weg, en wordt het ideaal van medemenselijkheid en alle gulheid en zorgzaamheid die daarmee gepaard gaat hersteld. De succesvolle oversteker kan nu zijn weg vervolgen met een hernieuwd vertrouwen in de samenleving, gestoeld op de geborgenheid die ervaren wordt wanneer men zich gezien voelt en geholpen weet door zijn medemens.

Dat vertrouwen, mijne heren, is plezierig. Enorm plezierig zelfs, en aangenomen dat de betreffende voetganger verder geen serieuze tegenslagen ondervindt, zal dit plezierige gevoel aanhouden lang nadat de recentelijk overgestokene de voordeur van zijn vaste woon- of verblijfplaats achter zich heeft dichtgetrokken. Zijn of haar echtgeno(o)t(e) kan zich vervolgens verheugen over een beter geluimde en zelfverzekerdere partner, en zal op zijn/haar beurt meer gemoedelijkheid en optimisme ondervinden. Het verhoogde plezierpotentieel dat hiermee gepaard gaat, kan niet anders dan een evenredig neveneffect uitoefenen op eventuele kinderen en/of huisdieren, die zich op hun beurt plezieriger gezelschap zullen tonen voor hun directe omgeving, c.q. het voornoemde huishouden of de school (in het geval van de kinderen).

Mijne heren, het is mijn stelling dat men die uitdijende olievlek van welbevinden, gezien het cumulatieve plezier van alle betrokkenen, met recht een Groot Plezier kan noemen, veroorzaakt door een onomstotelijk Kleine Moeite.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

hoogachtend,

Th. van Luyn