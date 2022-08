Michèle Blom heeft de situatie in het snotje

De Dag van het Feitelijk Watertekort betekende ook de lancering van een nieuw gezicht in de media. Het behoort toe aan Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat en voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), tot de uitbraak van het Feitelijk Watertekort door mij althans niet eerder zenderbreed waargenomen. Ze werd bij de publieke omroepen binnengehaald als Neerlands hoop in bange dagen en speelde haar rol met verve.

Directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat. Beeld NOS

Goed dat zij namens de overheid de noodklok luidt, en professioneel hoe zij de ene na de andere journalist steeds dezelfde antwoorden op steeds dezelfde vragen gaf. Toen ik bij het NOS Journaal van de eerste schrik was bekomen, verklaarde Blom dat het vooral de scheepvaart en de landbouw zijn die hinder krijgen. ‘In de rivieren zit minder water, er kan minder ballast in de schepen en daardoor kunnen ze minder varen’, legde Blom de verslaggever uit. Heldere taal. Over de gevolgen voor de landbouw vroeg de reporter niet door – laat die boeren het nu maar even zélf uitzoeken, dacht hij wellicht. Hoe moet het met het drinkwater? Blom suste: ‘Het drinkwater is niet in gevaar, dat wil ik echt benadrukken, is níét in gevaar. De drinkwaterbedrijven zorgen daar vierentwintig-zeven voor.’

De hele avond was er, ondanks die geruststellende woorden, sprake van verhoogde waakzaamheid. Nieuwsuur kwam met een reportage over mogelijkheden tot waterbesparing. Tienduizend liter drinkwater winnen uit zeewater: in een Scheveningse proefcontainer kan het al. Helaas werd niet verklapt of dit per jaar, dag of uur is. Nog een druppel op de gloeiende plaat: een urinoir met een fonteintje erop. Dat kan worden weggedraaid, zodat de pisbak vrijkomt. Na gedane zaken plaatst de gebruiker het fonteintje terug en wast de handen, met dat water spoelt ook het urinoir door. Pwc, plassen-wassencombinatie, heet de vinding.

Bloms kalmerende woorden en de in Nieuwsuur wenkende perspectieven waren even later nog niet doorgedrongen tot Op1-presentator Tijs van den Brink, die de uitzending alarmistisch begon met: ‘Kunnen we nog wel douchen en de afwas doen?’ De gelouterde waterdeskundige Piet Verdonschot spuide er niet zonder cynisme zijn ongenoegen. Hij had de droogtecrisis van 1976 al meegemaakt, en sindsdien was er op beleidsmatig niveau ‘weinig gedaan’.

Terug naar Blom, die op Radio 1 bij Met het oog op morgen na die lange dag uit de losse pols Coen Verbraak nog maar eens te woord stond. Ze beaamde dat de ‘watercommunity’ de komende weken klaarstaat en dat ze de situatie ‘in het snotje’ heeft. Het IJsselmeer is daarenboven ‘opgezet’: met vooruitziende blik zijn er al extra waterreserves aangelegd.

Voor mijn geestesoog doemde ineens de Afsluitdijk op, waar het verkeer, wegens dramatisch vertraagde versterkingswerkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Bloms Rijkswaterstaat, al jaren stapvoets rijdt. De onrust van eerder woensdag was terug: kan die dijk zo’n opgezet meer wel aan?