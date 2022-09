Michail Gorbatsjov sloopte onbedoeld het Sovjet-imperium

‘De grootste politieke catastrofe van de twintigste eeuw’, zo heeft Poetin de ontbinding van de Sovjet-Unie eens betiteld. Hij is dan ook met alle geweld bezig om die ‘catastrofe’ ongedaan te maken, daarin aangemoedigd door een hele trits van bloeddorstige nationalistische ideologen, zoals de door onze eigen Baudet als verwant genie gekoesterde Aleksandr Doegin, wiens even bloeddorstige dochter recent bij een bomaanslag uit de weg is geruimd. Wie door het zwaard regeert, zal door het zwaard vergaan – als vrome christen zal Doegin ongetwijfeld met deze zinsnede uit het Matthëus-evangelie bekend zijn.

Het Kremlin is niet alleen openlijk op herstel van de Sovjet-Unie uit, maar ook op die van de oude Russische machtspositie van vóór 1989, wat betekent dat de belangen van alle westelijke buurstaten – van Finland tot Roemenië – weer aan die van Moskou ondergeschikt moeten worden gemaakt.

Als hoofdverantwoordelijke voor de bedoelde catastrofe wordt door Poetin de afgelopen week overleden Michail Gorbatsjov beschouwd: die zou alles wat Stalin – inmiddels als groot vaderlander in ere hersteld – had weten te veroveren, als gevolg van sentimentele slapheid weer hebben weggegeven. Die opvatting is niet zonder reden wijdverbreid, en tegelijkertijd is zij niet terecht.

Jeltsin

Gorbatsjov was bij zijn aantreden, en ook daarna, geenszins van plan de Oost-Europese satellietstaten aan het Westen ‘over te dragen’ of de Sovjet-Unie te ontbinden (en de facto is dat ook niet door zijn toedoen gebeurd, maar dankzij Jeltsin). Hij wilde de Sovjet-Unie juist redden door haar te hervormen. Dat dat niet mogelijk bleek, en zijn hervormingspoging op de ondergang uit zou lopen – misschien: uit moest lopen – was iets wat hij niet had voorzien. Evenmin overigens als de meeste westerse kremlinologen, die door de ineenstorting van het Sovjet-imperium evenzeer werden verrast.

Had Gorbatsjov die uitkomst wél voorzien, of in elk geval ingecalculeerd, dan is het twijfelachtig of hij aan zijn hervormingen was begonnen én die in de cruciale beginjaren ook had weten door te zetten. Zijn historische verdienste is níét daarin gelegen dat hij zelf het Sovjet-imperium afgebroken heeft, maar dat hij, toen de steen eenmaal aan het rollen was gebracht, niet getracht heeft dat met geweld te verhinderen: de Oost-Europeanen mochten nu zelf over hun toekomst beslissen.

Dat hij op die hervormingen zo sterk zijn stempel kon drukken, en tegelijk de ongewenste gevolgen ervan niet wist te voorkomen, kwam doordat zijn positie als partijleider voor het eerste op dat moment nog sterk genoeg was, en voor het tweede niet meer. Met zijn eigen hervormingen had hij niet alleen onbedoeld de internationale positie van Rusland verzwakt, maar ook, door de weerstand die dat intern opriep, zijn eigen. En tegelijk was die oppositie pas sterk genoeg om hem – met die halfslachtige couppoging – opzij te schuiven toen het al te laat was.

Paradox

Dat is de paradox van de historische betekenis van Gorbatsjov: nog machtig genoeg om enorme veranderingen teweeg te brengen, niet meer machtig genoeg om de onbedoeld daaruit voortvloeiende, nog veel grotere veranderingen te voorkomen. Namelijk dat met de communistische dictatuur ook automatisch de internationale constellatie met vazallenregimes in Oost-Europa zou verdwijnen.

Het is, achteraf beschouwd, een interessante vraag, waarom Gorbatsjov deze uitkomst niet heeft voorzien, of niet heeft kunnen voorzien. Een belangrijke factor is ongetwijfeld dat hij daarvoor, bij alle eigen kritiek op het functioneren ervan, tegelijk nog in hoge mate het product was van het Sovjet-systeem en het bijbehorende Sovjet-wereldbeeld en dus Sovjet-onderwijs. Een belangrijk element daarvan, nu door Poetin met de nieuwe Stalin-verering nieuw leven ingeblazen, vormde de Grote Vaderlandse Oorlog tegen het fascistische Duitsland in 1941-1945 en de daaraan gekoppelde bevrijding van de Oost-Europese landen uit de klauwen van het Derde Rijk.

Gorbatsjov geloofde daardoor in feite evenzeer als zijn tegenstanders nog in de Sovjet-mythe van de broederschap der volkeren onder Russische leiding, zoals die decennia lang iedere Sovjet-onderdaan via de alom aanwezige staatspropaganda was ingeprent. Niemand, ook de meest kritische geest, kan zich geheel onttrekken aan de als permanente mentale achtergrondruis aanwezige cliché-voorstellingen die elke natie van zichzelf en de eigen geschiedenis koestert, en die de politieke cultuur van een land permanent zichtbaar en onzichtbaar doordrenkt.

VOC-mentaliteit

Zoals bijvoorbeeld ook vrijwel heel Den Haag in 1945 aan een romantisch zelfbeeld van zijn koloniale ‘roeping’ in Indië vasthield (Balkenendes fameuze ‘VOC-mentaliteit’ vormde er nog een late oprisping van) en Churchill altijd een in victoriaanse tijden grootgebrachte Britse imperialist is gebleven, voor wie de belangen van het Empire boven democratisch zelfbeschikkingsrecht gingen.

En zoals Roosevelt – toch ook lang niet de domste – er eigenlijk automatisch van uitging dat Amerika, gezien de hooggestemde idealen van zijn Founding Fathers, objectief de belangen van de hele mensheid vertegenwoordigde, zodat hij in Jalta serieus met een voorstel voor algemene ontwapening kwam. Met uiteraard één land uitgezonderd, de Verenigde Staten, die als neutrale onbaatzuchtige bewaker van de nieuwe, door de VN belichaamde wereldorde zouden opereren. De gezichtsuitdrukkingen van Churchill en Stalin daarna zijn helaas niet overgeleverd.

In diezelfde geest geloofde Gorbatsjov vermoedelijk dat ook na het wegvallen van de Russische dwang de Polen en Tsjechen, uit dankbaarheid voor hun bevrijding in 1945, vrijwillig bondgenoten zouden blijven. Dat hún interpretatie van Stalins internationale rol in die jaren een andere is dan die decennialang vanuit het Kremlin werd verkondigd, heeft hij (gelukkig) vermoedelijk te laat gezien.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.