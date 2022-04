Metaverse? Kijk ook eens naar energiegebruik van 24/7 rondpompende computers

Journalist Frank Rensen kreeg een maand toegang tot 'The Metaverse'. Beeld Sabine Rovers

Brief van de dag: weeg ook klimaatgevolgen Metaverse mee

In de editie van zaterdag 16 april pakte de Volkskrant flink uit met twee uitgebreide artikelen over Metaverse: de virtuele wereld waarin we straks met 3D-brillen zouden moeten gaan rondlopen. Vele pagina’s over deze quasi-interessante onzinwereld.

Wat mij frappeert aan de twee uitgebreide redactionele exercities is het volkomen onbenoemd blijven van een voor de hand liggende kanttekening: het energieverbruik van al die 24/7 doorpompende computers, die deze wereld aan het vormgeven zijn. Schaarse ruimte in Nederland wordt nu al geclaimd voor datacentra van Google en Meta, alsmede de door Nederland opgewekte elektriciteit. Met maatschappelijke onrust tot gevolg.

Ik zou verwachten dat mijn krant toch ook een beetje oog zou hebben voor de klimaatgevolgen wanneer ze een megalomane gekte als Metaverse zo uitgebreid aan onderzoek onderwerpt. Maar geen woord hierover. Zeer, zeer teleurstellend.

Walter van Reisen, Alkmaar

Spaartaks

Herstelbetalingen doe je aan oorlogsslachtoffers, slachtoffers van de toeslagenaffaire en aan mensen die door gerechtelijke dwalingen gemangeld worden/zijn door de overheid. ‘Herstelbetalingen’ aan ons, burgers, die door de spaartaks onrechtvaardig zijn behandeld, mogen we niet accepteren.

In deze tijd waarin we te maken hebben met de toeslagenaffaire die nog steeds niet afgehandeld is, energiearmoede, ernstige klimaatproblemen, oorlog in Oekraïne, sancties en hopelijk een olie- en gasboycot tegen Rusland, zou ik het beschamend vinden als Tweede Kamerleden dit herstel terecht vinden. De miljarden die hiermee zijn gemoeid, moeten gebruikt worden voor bovengenoemde zaken. Wel vind ik het terecht dat met ingang van nu de burger geen belasting meer betaalt over niet ontvangen rente.

Joke Eeken, Lochem

Ordeprobleem

Het is toch wat , dat scholen blijkbaar zo naïef zijn dat ze denken dat kinderen met hun laptop in de klas braaf bij de les zijn (Opinie, 16/4). Dat de juf – in dit geval Anne-Gine Goemans – achterin de klas moet staan om het gebruik van sociale media in de gaten te houden, is toch van de gekke? Hoe eenvoudig is het om via wifi uitsluitend toegang tot het schooleigen intranet te hebben? Met alle lesgerelateerde inhouden op een eigen, in de school geplaatste server?

Natuurlijk mag een laptop van een scholier geen simkaart bevatten, of een vrij wifi-net buiten de school vinden. Lastig hoor. Oplossing: analoog aan een soort uniform als schoolkleding zoals elders voorkomt, uniforme laptops invoeren die uitsluitend dit en dat kunnen.

Rob Maris, Kreuzau (Duitsland)

PostNL

Als alle mensen die een pakketje krijgen een fooi geven, zeg 50 cent, wat zouden de bezorgers die zich voor hen het vuur uit de sloffen lopen (Ten eerste, 21/4) blij worden. Net als in de horeca, dus waarom niet bij de pakketbezorgers, want PostNL denkt alleen maar aan geld verdienen!

Ruud Kraan, Aalsmeer

D66

Wanneer je jouw grensoverschrijdend gedrag als ‘dom’ bestempelt én zegt dat je beseft dat je uitingen ‘dreigend overkwamen’, diskwalificeer je jezelf als schuldige (Ten eerste, 21/4). Dom ben je ook als je struikelt over een stoepje of je koffiekopje per ongeluk naast in plaats van óp de tafel zet.

Wanneer je de dreiging die van jouw gedrag uitging zo op de rekening van het slachtoffer schuift, getuigt dat eerder van een uitzonderlijke arrogantie dan van werkelijke spijt en berouw.

Bouke Loopstra, Almere

Oorlogsmisdaden

Het artikel van Tonie Mudde (Woensdag, 20/4) omvatte drie pagina’s. De Latijnse dichter Plautus had maar drie woorden nodig voor dezelfde boodschap : homo homini lupus, de ene mens is voor de andere een wolf.

Harry Dijkers, Sint-Oedenrode

Wreedheden

In Nederland is na diepgaand historisch onderzoek na 70 jaar eindelijk ruimte voor publiekelijke erkenning van de wreedheden en terreur tijdens de koloniale oorlog (1945-1948) in Indonesië. Laten Russische historici deze conclusie alvast opnemen in hun terugblik op ‘de speciale operatie’ tegen Oekraïne: ‘Regering en militaire leiding tolereerden doelbewust het stelselmatig en wijdverbreid gebruik van extreem geweld door militairen in de oorlog tegen de Republiek Oekraïne.’

Anita Blijdorp, West-Graftdijk