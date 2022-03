Met woorden als zweepslagen probeert Zelenski onze harten en hoofden te winnen

Wanneer een westerse mogendheid ergens binnenvalt (op ‘missie’), wordt al rap het leerstuk van het winnen der harten en hoofden van stal gehaald. De binnenvallers moeten de bevolking warm zien te maken voor de missie en voor wat ‘onze manier van leven’ is gaan heten, en daarmee de steun zien te verwerven van hun leiders – in de consultancy heet dit ‘draagvlak creëren’. (In de Afghanistan-tijd ging het er veel over, totdat er halsoverkop vertrokken moest worden en er voor Afghanen geen plek was in het vliegtuig. Stonden ze daar, hun harten en hoofden tevergeefs gewonnen gegeven.)

Nu laat Volodimir Zelenski zien hoe een variant op deze tactiek in omgekeerde richting kan worden toepast. Hoe hij de harten en de hoofden van het Westen probeert te winnen, en daarmee de bereidheid om hem bij te staan in de verdediging van zijn land. Met beelden uit verwoeste steden en getuigenissen van vluchtelingen. En met toespraken die sensationeel te noemen zijn.

Onvermoeibaar spreekt hij buitenlandse parlementen en bondgenootschappen toe, meermaals per dag als het moet. Telkens met een perfect op de toehoorders toegesneden tekst, in het legergroene T-shirt dat Macron al inspireerde zich te vertonen in hoodie en met driedagenstoppelbaard, want ook in het Élysée zijn ze zich bewust van de kracht van het beeld.

Donderdagmiddag smeekte Zelenski de Navo: ‘Geef me 1 procent van uw vliegtuigen, 1 procent van uw tanks.’ Een geniaal bedachte variant op het meestbesproken percentage in Navo-kringen: de 2 procent van het bbp die Navo-landen zouden moeten steken in defensie. En: ‘Wij verdedigen onze gemeenschappelijke waarden.’

Donderdagavond, bij de verzamelde regeringsleiders van de Europese Unie, was er voor elke lidstaat een uitgekiende zin. Een warm woord voor de EU-landen ‘die voor ons opstaan’ – Polen, Estland, Letland, Litouwen en een reeks bijna-buren. Een aansporing aan de wankelmoedigen: ‘Roemenië weet wat waardigheid is en zal voor ons opstaan wanneer het erop aankomt. Duitsland… iets later. Portugal, nou ja, bijna. Nederland staat voor de ratio, wij zullen het eens worden.’ Harde woorden: ‘Hongarije, aan welke kant sta je. Viktor, weet je wat er gebeurt in Marioepol?’ Een oproep: dit is geen tijd om te weifelen over handel met Rusland. En de uitsmijter aller uitsmijters: ‘Wij geloven dat Duitsland met ons zal zijn, wanneer het erop aankomt.’

Het zijn toespraken als zweepslagen, waarin Zelenski ziekmakende details niet schuwt, want details zijn belangrijk. Arnon Grunberg zei het twee jaar geleden in zijn 4 meilezing zo: ‘Kennis bestaat uit details; we kunnen het ons niet permitteren te zeggen dat wij bepaalde details niet wensen te horen omdat ze onze nachtrust verstoren.’

Dus blijft de Oekraïense president details over ons uitstorten. En blijft hij de Europese Unie in het gezicht smeren dat ze ‘een beetje laat’ was met haar sancties. Hij steekt veel tijd in speechen, omdat hij weet dat goedgekozen woorden ertoe kunnen doen, misschien het verschil kunnen maken, als een geheim wapen. Omdat hij hoopt met zijn woorden de harten en hoofden van de Europese burgers te raken. Omdat hij ook wel weet wat Rutte, Macron, Scholz en al die andere regeringsleiders weten: dat West-Europese bevolkingen heus meeleven met de Oekraïners, maar dat er strikte grenzen zijn aan hun incasseringsvermogen en risicobereidheid.