Met Van der Plas is het niet zo kwaad kersen eten: de BBB houdt vele deuren open

Caroline van der Plas. Beeld ANP

Er was reden om uit te kijken naar het BBB-verkiezingsprogramma. Caroline van der Plas mag dan inmiddels als uitdager van de gevestigde partijen stevige concurrentie ondervinden van Pieter Omtzigt, de kans is toch groot dat ze in de kabinetsformatie een belangrijke rol gaat spelen. Al is het maar vanwege al die BBB-zetels in de Eerste Kamer. Daar komt nog bij dat Van der Plas tot nu toe weliswaar vastberaden in het verzet zat tegen het stikstofbeleid van Rutte IV maar op veel andere terreinen de kool en de geit spaarde.

Vrijdag was het programma er dan eindelijk en bij, onder andere, potentiële regeringspartijen zal de interesse in de BBB na lezing zeker niet afnemen. De BBB is het CDA. Misschien niet als twee druppels water, maar het is toch op elke pagina duidelijk waar de BBB haar wortels heeft. Soms expliciet (‘Wij willen een beweging zijn in de geest van de Katholieke Volkspartij’) maar vooral impliciet, met alle aandacht voor de regio, voor de basisvoorzieningen in de dorpen en voor de normen en waarden in het land: ‘Wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol.’

Maar het meest nog lijkt de BBB op het CDA in haar neiging mee te buigen met de heersende politieke windrichting. De BBB kiest, met vrijwel alle andere partijen, voor bestaanszekerheid als belangrijke pijler. Armoede moet bestreden. Het minimumloon en de uitkeringen gaan omhoog. De BBB buigt naar rechts in het asiel- en immigratiedebat: vóór een asielquotum van 15 duizend mensen per jaar, vóór beperking van de arbeidsmigratie, maar heeft ook oog voor de praktische kanten: ‘We willen de migratiedruk beperken, waarbij we ons realiseren dat dat niet eenvoudig zal zijn.’ Die houding wordt deze campagne tot in de PvdA en GroenLinks omarmd.

De BBB wil goed onderwijs en goede zorg voor iedereen, een toegankelijke en transparante overheid, een beter functionerende Tweede Kamer, een beter belastingstelsel zonder ingewikkelde toeslagen maar mét lagere tarieven voor arbeid: ‘Werk moet lonen.’ Ook dat wordt in veel andere fractiekamers, van de VVD tot aan de SP, met instemming gelezen. Met Caroline van der Plas is het niet zo kwaad kersen eten, zal daar de conclusie zijn. De enkele anti-elitaire uitspatting in het programma, zoals de liefdesverklaring aan Johan Derksens Vandaag Inside (‘onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens’) wordt dan al snel door de vingers gezien.

Door vragen over de betaalbaarheid heeft de BBB zich niet laten afleiden. Dat komt kennelijk pas in de formatie, als zal blijken dat al die investeringen in het onderwijs en de zorg toch door iemand moeten worden opgehoest. En die vaagheid treft toch ook nog steeds het stikstofstandpunt. Want een ‘generaal pardon’ voor al die veehouders die nu zonder vergunning zitten, klinkt weliswaar ferm maar het probleem is nou juist dat het juridisch niet zo werkt. Naar concrete maatregelen om met grote spoed de stikstofuitstoot op de natuurgebieden te verminderen en Nederland van het stikstofslot te halen, is het vergeefs zoeken.

Maar ook daarin kan de BBB het CDA een hand geven.