Met tuinieren heb ik hetzelfde gevoel voor timing als toen ik twee jaar geleden bitcoin kocht

intro print: Als het jaar floratechnisch al over z’n hoogtepunt heen is, gaat Thomas maar eens naar het tuincentrum.

Elk jaar als we terugkomen van vakantie, zijn de plantjes bij de voordeur dood. Drie weken lang hebben ze gebakken in het Noord-Afrikaanse klimaat dat we tegenwoordig hebben, en niemand die ze water gaf.

Gedurende de herfst en de winter bevatten de potten niets dan zwarte drab waar bruine stokjes uit steken. Rond maart, april krijgen die stokjes gezelschap van onkruid. Niet eens mooi onkruid. Kleine, onooglijke slappe blaadjes aan stelen die te lui zijn om zich op te richten. En dan denk ik: dit kan zo niet langer.

Voordat ik echter daadwerkelijk naar het tuincentrum ga, is het al juni geworden. De hele stad is inmiddels ontploft met weelderig sappig groen, overal spettert de bloemenpracht je tegemoet. Goedbeschouwd is het jaar, qua flora, al over zijn hoogtepunt heen. Dus dat is het moment voor Van Luyn om ineens te gaan tuinieren. Met hetzelfde gevoel voor timing als toen hij twee jaar geleden bitcoin kocht.

Ik betreed het tuincentrum met het rotsvaste voornemen niet in het wilde weg alles wat er snoezig uitziet in mijn karretje te laden. Dit keer ga ik vijf of zes plantjes kopen, niet meer dan een tientje per stuk – en vooral géén impulsaankopen.

Dat tuincentrum wandel ik uit met een enorme berg mij volkomen onbekende exotische planten waarvan ik geen idee heb wat voor onderhoud die vergen, zes ton tuinaarde, een sinaasappelboompje, een nieuwe hondenmand, een lampjesslinger op zonne-energie, een barbecue, een zen-fonteintje voor binnenshuis, en de wetenschap dat we voorlopig niet meer uit eten kunnen, want papa heeft de hele huishoudpot voor deze maand opgemaakt.

Thuisgekomen ga ik héél lang staan kijken wat ik in welke pot zal doen, en waar ik die pot dan moet zetten om een geveltuin te creëren die eruitziet als die van mensen die wél weten wat ze doen. Als ik eindelijk klaar ben om te beginnen met planten, vraag ik me af hoe het ook alweer zat met rottende wortels en dat je drainage moet hebben, want dat zag ik in een tuinierprogramma. Je bloempotten moeten gaten hebben zodat het water weg kan, en potscherven op de gaten. Potscherven? Wie heeft er in godsnaam potscherven? Kiezelstenen kan natuurlijk ook, en dan wat rul zand erop...

Meestal is dat het moment waarop de enormiteit van de taak die voor me ligt tot me doordringt. Dit gaat dágen duren. Dagen werk waarvoor ik niet betaald krijg, sterker nog, wat me teringveel geld heeft gekost in het tuincentrum. Ik wanhoop, loop een paar keer naar binnen en weer naar buiten, zucht een paar keer diep, pak dan een biertje uit de ijskast, trek de dure tuinhandschoenen aan die ik net gekocht heb, geef mezelf een schop onder mijn virtuele kont, en ga aan de slag. Hup aarde erin, hup plantjes erin, hup water erover: klaar.

Een uur later kijk ik op, en zie tot mijn verbazing dat alles heel prettig burgerlijk en groen eruitziet. Hier en daar staat een piepklein plantje in een enorme kuip, of zit een enorme struik in een minuscuul bloempotje gepropt, maar verder lijkt het net echt. Even keihard genieten, want over een maand gaan we alweer op vakantie en begint het hele circus van voren af aan.