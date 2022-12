Met puntensysteem van Hugo de Jonge is de zittende huurder nog steeds de klos

Jonge huurders krijgen tijdens een protestactie in Rotterdam advies voor het krijgen van rechtmatige huurprijzen. Beeld Marcel van den Bergh

Fantastisch! Hang de slingers maar op: vanaf 1 januari 2024 worden huurwoningen in de vrije sector ook beoordeeld volgens het puntensysteem. Hoewel, wacht even, als ik de minister goed begrijp moeten de bestaande huurcontracten worden geëerbiedigd. Maar dat zijn toch precies de contracten die zo veel mensen in de wurggreep houden en waar we vanaf willen? Maak je geen zorgen, zegt De Jonge, want het puntensysteem verbetert je onderhandelingspositie, aangezien de verhuurder vroeg of laat toch wel de lagere huurprijs krijgt opgelegd. Dat klinkt goed, maar de verhuurder zal toch de simpele afweging maken om nog zo lang mogelijk de huidige huurders uit te melken zolang die niet willen of kunnen vertrekken. De slingers kunnen dus weer de kast in. Waarom is het zo moeilijk voor de overheid om het puntensysteem boven bestaande contracten te plaatsen?

Paul van Dijk, Utrecht

Bondscoach

Onze geniale bondscoach traint het nemen van strafschoppen op een ‘wetenschappelijke manier’. Als hij verliest roept hij dat het een ‘loterij’ is. Traint hij ook voor hij een lot koopt bij de sigarenboer?

Olga Vaandrager, Amsterdam

Swing

Zoals al vaak gezegd heeft Nederland door bijna uitsluitend met een tactisch dichtgetimmerd plan te spelen zichzelf de das omgedaan. Het was zoals ze in de jazz zeggen: ‘It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing.’

Arend Hart, Phitsanulok, Thailand

Von der Leyen

‘Een Amerikaanse president, maar dan van Europa’, aldus de kop op de voorpagina zaterdag. Niet onbelangrijk verschil tussen de VS en Europa: Biden is via democratische verkiezingen aan de macht gekomen. Dat Europese burgers Von der Leyen hebben gekozen kan ik mij niet herinneren. Het is kenmerkend voor het zwakke democratisch gehalte van Europa dat zij zich desondanks als staatshoofd gedraagt en mag gedragen.

Ron van den Berg, Monnickendam

Kerncentrales

Volgens EPZ, de uitbater van de kerncentrale in Borssele, staan extra windparken nieuwe kerncentrales in de weg. EPZ is kennelijk vergeten dat we kerncentrales nodig hebben om een maatschappelijk probleem op te lossen. Met voldoende windmolens (naast alternatieve bronnen, zoals zonnepanelen) kunnen we in principe voorzien in onze groene elektriciteitsbehoefte, maar de opbrengst fluctueert nogal sterk.

Kerncentrales kunnen in principe het probleem van tijdelijke tekorten oplossen. Idealiter zou hun inzet met de jaren moeten dalen. Maar dan moeten we kerncentrales dus niet als bedrijven met winstoogmerk willen zien. De vrije markt gaat ons dus niet helpen, zoals EPZ terecht betoogt. Daarvoor hebben we een overheid met visie nodig.

Luc Florack, Utrecht

Sartre

Tineke Bennema typeert in haar prachtige artikel over ‘verzetshelden’ of ‘doeners van het verzet’ haar tante Puck Stoffels met een beroemd citaat van de Franse filosoof Sartre. Over wat iemand eigenlijk tot mens maakt zegt hij: ‘een mens is wat hij doet’. Of zoals het intro zegt: het gaat om iemands ‘daden’. Het clublied van Feijenoord zeg maar. Dat vond ik weinig voor een heel mensenleven. Sartre blijkt dat dan ook iets anders te zeggen. Hij schrijft dat de mens is: ‘ce qu’il se fait’, ofwel, ‘wat de mens van zichzelf maakt’. In dezelfde geest schrijft hij: ‘de mens is zijn eigen project’. Dat lijkt me prima passen bij die fascinerende tante Puck.

Pim Ligtvoet, Amsterdam

LEZERSOPROEP

Van de oorlog in Oekraïne tot een energiecrisis, van stikstofcrisis, zorgcrisis en woningmarktcrisis tot klimaatcrisis, vluchtelingencrisis, koopkrachtcrisis en personeelscrisis: 2022 was een jaar vol crises.

Welk opiniestuk, essay, boek, welke column, lezersbrief of denker bood u dit jaar een inzicht of idee dat u op de been hield? Wat was dit idee of inzicht? Waarom bleef uitgerekend dit idee of inzicht u bij?

Stuur voor 19 december uw bijdrage in max. 120 woorden naar brieven@volkskrant.nl Een selectie zal in de laatste week van het jaar worden gepubliceerd.