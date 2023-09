Met plezier naar andermans vakantiefoto’s kijken is niet voor iedereen weggelegd

Moderne verschijnselen, we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: vakantiefoto’s kijken.

‘Ha!’

‘Hé, dat is... ontzettend lang geleden.’

‘Moet je ergens heen?’

‘Ik... ik...’

‘Ik ook niet.’

‘O. Wat doe jij tegenwoordig?’

‘O man, da’s een verhaal. Nou ja, ik zat dus in de consultancy, geweldige tijd gehad, goed verdiend ook, eerlijk is eerlijk, en toen kwam de crisis.’

‘Maar... dat was in 2008.’

‘Kun je nagaan. Maar sindsdien ben ik er wel achter gekomen dat ik steeds verder van mezelf was weggedreven, dat ik helemaal niet meer bewust bezig was met wie ik was en wat ik wilde. Tijdje best zwaar gehad. Nu help ik mensen met bewuster leven. Ervaringsdeskundigheid. Loopt heel aardig, beetje mensen helpen die knoop te ontwarren waarin ze zichzelf hebben gedraaid. En jij? Beetje in de schrijverij blijven hangen?’

‘We doen ons best.’

‘Nog weggeweest van de zomer?’

‘Italië.’

‘Ken ik. Geweest. Terracotta, dolce vita, ammehoela. Ik ben zelf met de camper een beetje door Groot-Brittannië getrokken. Net even wat anders dan anders. Van noord naar zuid. Schitterend, ongelofelijk. Als je daar rondrijdt, ga je het toch wel zonde vinden, die Brexit. Wacht, ik laat je wat foto’s zien.’

‘Dat hoe...’

‘Kijk, dit ben ik vóór de camper. Die is gemaakt door mijn oudste zoon, die was er de eerste drie dagen nog bij. Mooi hè? Van die aanrijding is nauwelijks nog wat te zien, op die kapotte lamp linksvoor na dan, maar dat heeft ook wel wat. Liever een camper met een fikse deuk dan zo’n klinisch windtunnelding waarmee iedereen hier naar zijn werk gaat. Een auto moet ook geleefd hebben. Geldt trouwens ook voor het everzwijn dat die koplamp eruit kopte. Even niet opgelet bij het oversteken.

Kijk, dat zwijn hadden we natuurlijk bewaard, dat gooi ik hier op de barbecue. Hier doe ik, denk ik, Obelix na. Had je bij moeten zijn. En die met dat bord sla, dat is mijn zoon, ja. Althans: dat beweert zijn moeder bij hoog en bij laag. Zelf zie ik er niet veel van mezelf in terug, maar prima. Hij is vegetariër. Maar ja: dat beest was al dood. Beetje ondankbaar om het dan niet op te eten, vind ik.

Deze heeft hij gemaakt. Dat is, ja, dit is de wachtkamer van het politiebureau van Blough. Kijk je weleens van die treurige Schotse misdaadseries? Nou, zo was het precies. Ze geloven daar dat iedereen die een barbecuetje aansteekt ook direct het hele beschermde natuurgebied in de hens zet. Heb ik daar even het verschil tussen causaal verband en correlatie uitgelegd. Boete gekregen. Fine, zei ik nog. Snapten ze niet.

O ja, en dan is dit... ja, Newcastle. Daar zou ik hem op de boot terug zetten. Zijn we eerst nog even samen uit geweest. Da’s ook leuk hoor, als je dat met je kind kunt doen. Dus dit zijn foto’s van het uitg... nou, daar scroll ik even snel doorheen, die zijn ook niet allemaal even goed belicht... O ja, en dit is Scylla. Mooi, hè? Ik zag haar het eerst, maar volgens mijn zoon telt dat niet.

Nou, hier nog wat foto’s van Scylla, ze stond een beetje wankel op de beentjes, en hier nog een paar, die heeft hij dan gemaakt, en hier was ik ook niet bij, en hier eentje van ons drietjes voor de camper. Ja verdraaid, het lijkt tomatensoep, maar het is Scylla’s lievelingskost, macaroni met ketchup, want hij ging toen opeens toch niet met de boot terug, en hier zet ik de voortent op, want je kunt onmogelijk met drie volwassenen in zo’n kleine camper. Je ziet me niet zo goed door het gordijn van regen, het blijft Engeland, hè. Wat je ook niet ziet, en ik ook niet destijds, is de klif waarbij we dat ding in het donker hadden neergezet, dat zagen we de volgende morgen pas. Nou ja, lange vakantie kort: ik zoek een nieuwe camper en ik word over een half jaar opa.’