Met ophef over cartoons is niets mis, integendeel

Censuur en culturele vooroordelen: daar heeft u als lezer een mening over. Toen Marokko twee weken geleden werd uitgeschakeld op het WK voetbal en cartoonist Jos Collignon daar een tekening over maakte, kwamen de eerste boze reacties al snel binnen. Toen de hoofdredactie de tekening vervolgens introk omdat ze die inderdaad stigmatiserend vond, vulde de inbox zich met tegenstanders van dát besluit. En dat werd niet minder na de toelichting van de hoofdredacteur in de krant.

Ik heb niet alle brieven grondig bekeken; het moeten er tegen de honderd zijn geweest. Ik las er 63 die afkomstig leken van vaste lezers en waarin een mening werd beargumenteerd. Een meerderheid van 38 lezers schaarde zich achter Jos Collignon met een waaier van argumenten. 7 reacties waren neutraal, doorgaans omdat men de tekening niet had begrepen. De overige 18 veroordeelden de cartoon vanwege het stereotype van Marokkanen, op een moment waarop de wereld had genoten van hun sportieve prestatie: ‘En dan tóch weer de draai gemaakt dat alle Marokkanen dieven zijn.’ Alle reacties van mensen met een Marokkaanse achternaam waren afwijzend, teleurgesteld of boos.

De reacties laten zien dat de rol van cartoons in de krant niet altijd wordt begrepen én dat het niet altijd meevalt om de inhoudelijke boodschap van zo’n tekening te doorgronden. Dat laatste is herkenbaar voor tekenaar Jos Collignon zelf, zegt hij desgevraagd: ‘Meestal lukt het wel om de boodschap duidelijk over te brengen, maar soms ook helemaal niet, om redenen die soms bij mij en soms bij de lezer liggen.’

Het is flauw en misschien wel een beetje vals om een tekenaar zijn bedoeling te laten uitleggen. Zijn taal is de beeldtaal, die je begrijpt of niet. Maar als we het echt willen weten, zegt Collignon, wilde hij de grap maken dat ‘als je de wereldbeker niet reglementair kunt winnen, je hem ook kunt stelen uit de handen van mijnheer Infantino’. Dat was ook letterlijk te zien. Hij gebruikte het cliché van twee rovende Marokkanen op een scooter omdat dat herkenbaar is en onderdeel van de werkelijkheid. ‘Pas achteraf realiseerde ik me dat ik het feest van veel Marokkanen bedierf met een tekening van twee stelende jochies.’ Had hij de ophef voorzien, dan had hij waarschijnlijk een andere tekening gemaakt. Vooral omdat niet iedereen hem nu begreep; niet omdat het niet zou ‘mogen’.

Bij veel voorstanders is van verwarring geen sprake. Zij zien ‘twee op een scooter wegscheurende Marokkanen van de plaats delict’. Dat is een cliché, erkennen ze. Maar dat heeft de bevolkingsgroep volgens hen wel aan zichzelf te danken, schrijven ze met verwijzing naar ‘de criminaliteitscijfers’. Dit afwijzen ‘past in de oud-linkse traditie van oogkleppen en wegkijken’, vindt de een. Een hoofdredacteur die het te ver vindt gaan, is volgens een ander ‘een deugmens, overdreven woke en hypocriet’. Andere lezers nemen het juist op voor de tekening omdat die níét stigmatiserend zou zijn. ‘Ik zie een beeld van Robin Hood die steelt van de rijken’, is een reactie. Een ander: ‘De tekening laat helemaal geen Marokkaanse dieven zien; dat maken de tegenstanders ervan.’ Dat het beeld op verschillende manieren kan worden uitgelegd, is volgens sommigen het ultieme bewijs dat de tekening deugt.

De spelersbus van het Marokkaanse elftal wordt verwelkomd in Rabat na het WK voetbal in Qatar. Beeld AFP

Veelgehoord is ook het principiële argument dat het weigeren, verbieden of achteraf verwijderen van cartoons onder alle omstandigheden taboe zou moeten zijn. Waarbij verwezen wordt naar Charlie Hebdo, het Franse satirische weekblad waar zeven jaar geleden twaalf medewerkers werden doodgeschoten door islamitische terroristen. Een cartoon niet publiceren is in deze opvatting een knieval voor terreur. ‘Ik ben vooral geschokt dat de krant censureert’, schrijft een lezer. ‘Grenzen zijn er om opgezocht en overschreden te worden’, stelt een ander: ‘Je suis Charlie.’

Dat cartoons onaantastbaar of heilig zouden zijn, is echter een misverstand. Reglementair behoren ze tot dezelfde categorie als columns en recensies, waarin de auteurs vrij hun mening kunnen geven over gebeurtenissen en personen. Ze mogen daarbij overdrijven en ‘bewust eenzijdig belichten’, zoals de regel luidt. De krant geeft hun daarin veel vrijheid, maar er is altijd een grens. Die wordt bepaald door de hoofdredactie, want de krant is verantwoordelijk voor wat ze publiceert. De redactie zou wel liever meepraten over waar die grens precies ligt voordat onomkeerbare besluiten worden genomen, hoor ik van sommige redacteuren.

Tekeningen worden sporadisch geweigerd of teruggetrokken. De laatste keer was anderhalf jaar geleden, toen een jonge illustrator (geen cartoonist) onbewust een klassieke antisemitische karikatuur had verwerkt in een illustratie bij een kritisch stuk over Maurice de Hond, die Joods is. De bedoeling was niet slecht; het effect was dat wel. Dan past het om excuses te maken en de tekening terug te trekken. En de controle te verbeteren.

Stelende Marokkanen op een scooter zijn een stereotype: een beeld dat de werkelijkheid buiten proportie vergroot. Het laat zien wat sommige lezers ‘graag eens gezegd willen hebben’ maar is ook beledigend voor de meerderheid van de Marokkanen die dat gedrag veroordeelt. Ik denk dat in elk geval het moment voor deze cartoon verkeerd was. Juist nu de Marokkaanse gemeenschap één was in sportief enthousiasme, werd ze collectief op een hoop gegooid als ordinaire straatrovers. Dat was niet de bedoeling van Collignon, verzekert hij. Eindredacteuren begrepen de tekening niet helemaal of keken er overheen.

Volkskrant-lezers zijn gewend om grappige maar tevens vreemde (Gummbah), clichématige (Sigmund) of soms kwetsende (Collignon) cartoons met een korreltje zout te nemen. Tegenwoordig worden ze echter in een mum van tijd gezien door iedereen. Moet de krant daar rekening mee houden? De hoofdredacteur vindt van wel, zegt hij desgevraagd, en dat onderschrijf ik. De krant wil rekening houden met culturele en andere gevoeligheden. Tegelijk wil ze cartoonisten niet vóóraf onderwerpen aan censuur, zoals vrijwel overal wel gebeurt. Daarmee krijgt de tekenaar nogal wat verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven. Misschien is het grote wonder dat dit vrijwel altijd goed gaat.

Bovendien is rumoer en gedoe rond een cartoon niet slecht: het levert een noodzakelijke discussie op over verschuivende grenzen. Dat kan ook anders. Afgelopen zaterdag publiceerde Het Financieele Dagblad een cartoon van minister Kaag die Suriname bezocht. Ze werd afgebeeld in een kookpot van kannibalen, met wuivende palmen op de achtergrond. Een nóg racistischer stereotype is nauwelijks te verzinnen. Ook die prent werd op de FD-website verwijderd en vervangen door een foto, maar dat gebeurde stilletjes, zonder uitleg en zonder dat er één lezersbrief over werd gepubliceerd. De openheid van de Volkskrant lijkt mij vele malen beter.