Met onze verhalen proberen we telkens weer vluchtelingen een gezicht te geven

Als we in ons dagelijks Commentaarberaad de vluchtelingencrisis bespreken, worden we heen en weer geslingerd tussen verbijstering over de inhumane wijze waarop vluchtelingen worden opgevangen en moedeloosheid omdat de discussie over het vluchtelingenbeleid muurvast lijkt te zitten. We kunnen er opnieuw schande van spreken, maar dat hebben we al zo vaak gedaan.

Toen we dinsdag de reportage van Loes Reijmer uit Zuidbroek hadden gelezen, was de behoefte groot om uit te spreken dat Nederland door een morele ondergrens is gezakt. Een beschaafd land brengt asielzoekers niet maandenlang onder in een evenementenhal zonder enige privacy, zonder enig daglicht, waar ze veroordeeld zijn tot een deprimerende passiviteit.

Om het geweten te sussen, is het verleidelijk alleen nog in abstracte termen over het vluchtelingenprobleem te praten, om te analyseren dat er te weinig draagvlak is onder de bevolking en dat het daarom onmogelijk is betere opvang te organiseren. Commentator en buitenlandchef Carlijne Vos, die vele reizen naar Afrika en Zuid-Europa maakte om verhalen over migratie te maken, pleit er continu voor altijd het individu te blijven zien; elke migrant die naar Nederland trekt heeft daar goede redenen voor. Dat het onmogelijk is al die individuen een verblijfsvergunning te geven, doet daar niets aan af.

Het grote gevaar is dat vluchtelingen verworden tot een anonieme massa. Hierdoor kan de xenofobie, die Europa steeds meer in zijn greep krijgt (lees vooral ook het stuk van Frankrijkcorrespondent Eline Huisman daarover), voortwoekeren.

De journalistiek moet een tegengif zijn, door de vluchtelingen te humaniseren. Dat was ook de reden dat Rosa van Gool de afgelopen anderhalve week meevoer met een schip van Artsen zonder Grenzen. U kunt haar verhaal binnenkort in de krant lezen, het logboek dat ze samen met fotograaf Jelle Krings maakte, staat al online. Ze wilde niet dat de vluchtelingenstroom een abstract fenomeen blijft, vertelde ze woensdag in de podcast Volkskrant Elke Dag. Om er goed over te kunnen schrijven, moet je de vluchtelingen hebben gezien, dobberend in een bootje, en hebben gesproken.

Het kabinet heeft zijn hoop vooral gevestigd op opvang in de regio. Vluchtelingen komen in dat toekomstbeeld niet meer naar Europa, maar worden in de regio opgevangen. Jenne Jan Holtland, onze correspondent in het Midden-Oosten, liet deze week zien dat de opvang in de regio vaak geen volwaardige opvang is. De Syrische vluchtelingen in Libanon moeten continu vrezen dat ze worden opgepakt en over de grens worden gezet, terug naar Syrië, waar ze veelal groot gevaar lopen. Met de opvang in de regio hebben vluchtelingen nog geen huis.