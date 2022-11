Met onze hang naar fictie zitten we straks weer massaal voor het scherm

De voetballiefhebber is verdoofd en bevangen door de schoonheid van het spel. Ondanks de doden en mensenrechtenschendingen kijkt hij naar het WK in Qatar. Want we willen ons vergapen aan het schone en zijn bereid al het lelijke daarvoor te trotseren.

Wouter, de barman in mijn favoriete café, legde het me simpel uit: ‘Ik vind het schandalig dat er in Qatar wordt gevoetbald, maar ik ga straks toch lekker kijken.’ Voor mensen die niets met voetbal te maken willen hebben, illustreren dergelijke uitspraken de morele oppervlakkigheid van de gemiddelde voetballiefhebber. Ik begrijp die mensen, maar ik begrijp Wouter ook. En misschien begrijp ik hem wel beter.

Over de auteur: René ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ergens in ons leven zijn we namelijk de voetbalwereld ingezogen. Dat hebben we laten gebeuren. We hebben ons laten bedwelmen door het voetbal. We werden verdoofd en bevangen door de schoonheid ervan. Want voor voetballiefhebbers komt het schone altijd voor het goede. Het esthetische verdringt in de voetballerij altijd het ethische. Let op, het gaat straks niet meer over die armbandjes van sommige spelers die willen laten zien dat ze moreel besef hebben. Straks gaat het alleen nog maar om de geniale actie van Mbappé of Messi. Want daar hoopt de echte liefhebber op.

Luister maar eens naar hoe in die eindeloze talkshows over voetbal wordt gepraat. Het gaat daar helemaal niet om het winnen, het gaat om hoe mooi er wordt gespeeld. Natuurlijk, iedereen in de voetbalwereld weet dat dit niet helemaal waar is – er zijn bijvoorbeeld financiële belangen of er zijn mensen die simpelweg niet tegen hun verlies kunnen – maar liefhebbers zijn altijd bereid net te doen alsof het hierom gaat.

Schoonheid

Voetbal, zei de Franse coach Arsène Wenger ooit, moet in het teken van schoonheid staan. Voetbal moet volgens hem kunst worden. Als er al een sterk moreel sentiment leeft onder voetballiefhebbers, dan is het dat men het lelijke voetbal ten diepste verafschuwt. Het getuigt van een ethiek die totaal in dienst van de esthetiek staat. De paradox is natuurlijk dat het schone niet kan bestaan zonder lelijke eendjes. In die zin heeft Wenger een lelijkerd als Mourinho hard nodig.

Natuurlijk is de hele voetbalesthetiek fictief. De Noorse filosoof Steffen Borge wees erop dat voetballiefhebbers willens en wetens een fictieve wereld binnenwandelen. Daar bedoelde hij mee dat die liefhebbers altijd de bereidheid hebben om iets wat onbelangrijk is belangrijk te maken. Natuurlijk, er zijn de vele doden, er zijn mensenrechtenschendingen, er zijn zoveel zaken die er echt toe doen – maar nooit wegen ze op tegen dat verlangen om het onbelangrijke belangrijk te maken. En mensen die bereid zijn dat te doen, kunnen dan ineens vergeten dat er op zanderige knekelvelden wordt gespeeld. Ze willen zich vergapen aan het schone en zijn bereid al het lelijke daarvoor te trotseren.

Wat komen de liefhebbers tegen in die fictieve wereld? Ze komen boven alles veel mogelijkheden tegen. De esthetiek van voetbal wordt bepaald door wat er allemaal zou kunnen gebeuren in plaats van wat er gebeurt. Voetbal is wat dat betreft zuivere contingentie. Wat ik daarmee bedoel is dat niet altijd het beste team wint, of de meest getalenteerde speler het meest succesvol wordt. Het gaat niet om rechtvaardigheid. Het gaat erom dat er, ook al gebeurt er niets, toch wat kan gebeuren. De hoop op die ene mogelijkheid bedwelmt de zinnen van de liefhebbers.

Zelfbeperking

De andere kant is dat ze ook een sport zien die leeft van de zelfbeperking. Het onmenselijke van voetbal is dat je de handen niet mag gebruiken en dat je het, behoudens enkele uitzonderingen, vooral moet doen met de voeten. Die dienaren onder aan ons lijf, geminacht in onze cultuur, worden plotsklaps het belangrijkste lichaamsdeel. Door voetbal krijgen voeten een creatief vermogen toegedicht waar je dat het minst zou verwachten.

Natuurlijk, alle sporten zijn gebaseerd op het vrijwillige omgaan met zelfopgelegde obstakels, maar voetbal spant de kroon: hier mag je niets met de handen doen. In een klassieke studie wees de Nederlandse medicus en antropoloog Frederik Buytendijk (1887-1974) er al op dat voetbeheersing een ‘door onzekerheidsverlies geconditioneerd risico’ impliceert. Die contingentie zit met andere woorden ook in die notoir onhandige voeten.

Tot slot zien de liefhebbers de bal. De ronde vorm is het esthetische bij uitstek. Dat wisten de oude Grieken al. Hoe volmaakt de bal echter ook is, het ding gedraagt zich tegen het fictieve decor van het voetbal toch merkwaardig, alsof het steeds een andere kant op wil dan jij. Dat is wat de liefhebbers vooral zien: een bal die volmaaktheid koppelt aan een eigen wil. Het is een ding dat, juist omdat het alleen met voeten mag worden geraakt, bijna autonoom wordt. De liefhebber bewondert de voeten die dit stukje ongeregeld aan banden kunnen leggen.

Theater

Dat is wat wij, voetballiefhebbers, allemaal aan moois in het fictieve theater zien. Eindeloze mogelijkheden, krankzinnige zelfinperkingen en een object dat zich, opgeblazen en pompeus als het is, niet of nauwelijks laat temmen. Er is geen enkel ethisch argument te verzinnen om straks naar het WK in Qatar te kijken. Maar Wouter en ik kijken toch en beroepen ons op argumenten uit een andere dan een ethische sfeer.