Met ‘Nederland is vol’ zit Jeroen Pauw toch ook weer in de studio, terwijl hij daar juist uit wilde

Toen Jeroen Pauw in 2019 stopte met Pauw gaf hij aan dat hij ‘andere gesprekken’ wilde gaan voeren. Hij wilde de kant op van ‘reportages met iets meer lengte en diepte dan de waan van de week’. En ook: ‘met of zonder tafel, maar niet meer in een studio’.

Toch blijkt het ook voor Pauw lastig om die studio vaarwel te zeggen. In Scheefgroei onderzocht de presentator eerder de kromme economische groei, maar dat programma had toch verdomd veel tafel in verdomd veel studio. Aan de inhoud deed dat niets af, want in Scheefgroei kon Pauw inderdaad voorbij de wekelijkse waan treden, door in te zoomen op structurele problemen die zich niet laten vangen in een oppervlakkig talkshowgesprekje.

Nederland is Vol is de nieuwste telg in de (officieuze) reeks ‘Pauw & Problemen’. Pauw onderzoekt ditmaal of Nederland inderdaad ‘te vol’ is, en of de grenzen aan onze groei zijn bereikt. Het programma begon met een opsomming van alle terreinen waarop die groei is doorgeslagen: we zijn na Malta het dichtbevolkste land in Europa, hebben de grootste Europese vleesindustrie, de ongezondste lucht van Europa, enzovoort enzovoort. De vraag die centraal staat, is of er een balans gevonden kan worden tussen welvaart en welzijn.

Een volle studio in Nederland is Vol Beeld BNNVARA

De eerste aflevering stond in het teken van Schiphol, bij uitstek een plek die de populistische titel rechtvaardigt. De start was veelbelovend, omdat Pauw meteen ‘de weide’ in trok, en op Schiphol samen met journalist Sander Heijne in de cijfers dook. Maar vreemd genoeg keerden ze daarna terug naar een klassiek-sobere talkshowsetting, waarin het al snel begon te duizelen van alle pratende hoofden. Pauw had zo’n beetje elke luchtvaartmening aan tafel, van de baas van vliegtuigmaatschappij TUI en minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat tot piloot Benno Baksteen en directeur Natuur & Milieu Marjolein Demmers. Met dertien talkshowgasten werd Nederland is vol vooral Studio is vol.

Inhoudelijk was het hoogst interessant, maar het programma dreigde op momenten óók te verzanden in een doorsnee talkshow. Nu is daar op zich niets mis mee, aangezien Pauw al zijn collega’s zelfs op halve kracht lachend zou verslaan, maar het mag best een onsje minder met ons talkshowtafelfetisjisme. Pauw trok later in de aflevering immers óók naar het dorpje Rijsenhout, waar al jaren niets mag worden gebouwd in afwachting van een nieuwe landingsbaan. Het bezoek was veel te kort, maar Pauw toonde zich hierna gelukkig messcherp toen minister Harbers aan tafel om de hete Rijsenhoutse brij heen draaide. Die talkshowtafel mag veel minder dichtbevolkt, maar het is uiteindelijk nooit een straf om talkshow-Pauw aan het werk te zien.

De logische conclusie was uiteindelijk dat het écht tijd werd om minder te gaan vliegen, maar de NPO-programmeurs haalden dat punt op tamelijk kolderieke wijze onderuit, door meteen hierna Floortje naar het einde van de wereld uit te zenden. Verbeter de wereld, begin bij jezelf: het is voor iedereen lastig.