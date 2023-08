Met kernwapens voorkom je juist een Derde Wereldoorlog

Een manifestatie in 2020 op het Beursplein in Amsterdam om de slachtoffers te herdenken van de atoombom die op 6 augustus 1945 op het Japanse Hiroshima werd gegooid. Beeld Joris Van Gennip

Met verbazing las ik het artikel van Wil Verheggen, waarin hij schrijft: ‘Kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Volkel’. Ik vraag me af in welke wereld de auteur zich bevindt, hij lijkt niet op de hoogte van de complexe veiligheidssituatie in de wereld, met name de oorlog in Oekraïne.

Als dit land zijn kernwapens in 1994 niet had teruggegeven aan Rusland, onder druk van Amerikaanse ‘veiligheidsgaranties’, zou deze verschrikkelijke oorlog waarschijnlijk niet hebben plaatsgevonden. Opiniemakers zoals Wil Verheggen gaan voorbij aan het feit dat de wederzijdse nucleaire dreiging op dit moment een Derde Wereldoorlog voorkomt. Het is triest dat dit niet het geval is voor de huidige symmetrische oorlog in Oekraïne, die al veel mensenlevens heeft gekost en nog meer slachtoffers zal eisen.

Chris Holman, veteraan, Venray

Lhbti

Sander Schimmelpenninck slaat de spijker op zijn kop met zijn column over de afname van tolerantie jegens de lhbti- gemeenschap (Ten eerste, 7/8). De afgelopen decennia is de

progressieve agenda op dit punt stil komen te liggen door deelname van vooral de ChristenUnie aan de kabinetten. Links is niet in staat gebleken het tij te keren, vooral door de spagaat waarin het verkeerde: loyaliteit aan de conservatieve allochtone gemeenschap versus de rechten van lhbti-gemeenschap. Het resultaat: de wrange constatering dat Nederland in plaats van gidsland te zijn nu vooroploopt in het overnemen van conservatieve Amerikaanse standpunten.

Hans Roelevink, Schipborg

‘Leeuwinnen’

Zondagnacht om vier uur opgestaan om de Nederlandse ‘leeuwinnen’ te zien strijden tegen Zuid-Afrika. Fantastisch om te zien dat de dames niet alleen de wedstrijd hebben gewonnen, maar ook de inhaalslag met de mannen hebben gemaakt. Ze spugen, duikelen en ageren inmiddels net zo vaak en overtuigend. Nu alleen de salarissen nog gelijktrekken en ik kan ook bij die wedstrijden afhaken.

Hans Nagtegaal, Bussum

Taal

Vanuit het basisonderwijs kan ik Aris Schellinkhout een sprankje hoop geven (‘Waarom zijn we niet trotser op onze taal?’). Het traditionele begrijpend lezen hebben we bij ons op school in de ban gedaan.

In plaats van een tekst met wat vragen, staat de schoonheid van taal centraal. Daarom gebruiken we rijke teksten uit de Nederlandse jeugdliteratuur. We doen een beroep op het taalgevoel van kinderen. We leren ze oog te hebben voor nuances. We gaan in op meerdere betekenissen die woorden kunnen hebben. En het werkt. Ik merk dat kinderen zich veel bewuster worden van hun taal, de schoonheid ervan zien en lol hebben om taalvondsten. En niet alleen bij ons op school, veel scholen hebben een vergelijkbare aanpak.

Dan nu de domper: deze manier van werken heet ‘close reading’. Dan zakt de moed je toch welhaast weer in de schoenen. Lezen-met-je-neus-op-het-papier was mijn dappere poging om onnodig Engels te vermijden. Maar die terminologie is zelfs bij mijn eigen collega’s nooit in zwang geraakt.

Martin Sikkens, Haren

Mona

Ik kan de toetjes van ‘Mona’ zeer aanbevelen, vooral de bitterkoekjespudding is een echte topper.

Martin van den Berg, Utrecht

Waarom

In de krant van zaterdag lees ik het artikel met de kop: ‘Waarom deze recordzomer extremer is dan verwacht’ en in het intro: ‘Zes redenen waarom ze de hitte hebben onderschat in de modellen’. Ik vind het verontrustend dat zelfs de Volkskrant kennelijk het onderscheid tussen reden en oorzaak niet meer weet te maken, want dat verschil doet er wel degelijk toe. De woorden ‘waarom’ en ‘redenen’ suggereren (onbedoeld) dat er opzet van de klimaatwetenschappers in het spel was. Dat lijkt me een erg onwenselijke suggestie in deze tijd van complotdenken.

Hanja Ooms, Groningen

Havermelk

Na het zoveelste stuk in de krant over de ‘havermelkelite’ wil ik graag reageren. Kennelijk denken velen dat mensen die koffie met melk op plantaardige basis bestellen tot een speciale groep willen behoren.

Er zijn echter veel mensen, onder wie ikzelf, die een lactose-intolerantie of een koemelkallergie hebben.

Sinds het ook in Nederland steeds vaker mogelijk is om in de horeca koffie met haver- of sojamelk te bestellen, kan ook ik koffie buiten de deur drinken. Nederland loopt hierin echt achter. In Scandinavië bijvoorbeeld is het heel gewoon om plantaardige alternatieven voor in de koffie te hebben. Ik zou graag zien dat het gebruik van plantaardige melk niet alleen als een politiek statement wordt gezien, maar ook als medische noodzaak voor veel mensen.

Willy Verspray, Cuijk