Met jeugdprogramma's als het Klokhuis mogen we onszelf gelukkig prijzen

Er zou een speciale prijs in het leven moeten worden geroepen voor programma’s als Het klokhuis en het Jeugdjournaal. Natuurlijk, we hebben de Zilveren Nipkowschijf en de Gouden Televizier-Ring, maar al die prijzen zouden totaal geen recht doen aan de liefdevolle en zorgvuldige manier waarop de makers van deze kinderprogramma’s te werk gaan. Ook een lullige tv-recensie doet geen recht aan de triomftocht die deze programma’s dag in, dag uit volbrengen.

Mijn plan was eigenlijk om vandaag te schrijven over het woensdagavond begonnen PowNed-programma Vrouwen die bouwen, over vrouwen die zich staande proberen te houden in de bouwsector. Maar dat programma – en al het andere tv-aanbod – gold ineens als volstrekt zinloos na het zien van Het klokhuis. Dat klassieke kinderprogramma? Wat valt daar na 34 jaar nog over te zeggen?

Veel, zo bleek, want dinsdagavond bereikte het programma misschien wel het absolute hoogtepunt uit zijn roemrijke geschiedenis, met een speciale aflevering over het thema ‘aanraking’. In Je lijf is van jou ging presentator Nizar El Manouzi het gesprek aan met experts en ervaringsdeskundigen, om duidelijk te maken waar de grenzen van aanraking liggen. Bijvoorbeeld dat sommige mensen een boks nu eenmaal prettiger vinden dan een knuffel, of dat je zelfs van de mensen die het dichtst bij je staan nooit zomaar een aanraking hoeft te accepteren.

Presentator Nizar El Manouzi Beeld NTR

De makers hielden het daarbij knap ingetogen, zonder ook maar één moment té ernstig te worden. Het was een balanceeract die in elk ander programma vermoedelijk hopeloos was mislukt, maar de kalme uitleg van El Manouzi en de expertise van Iva Bicanic – directeur van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld – maakten dat de thematiek behapbaar én nooit te ernstig werd. Haarfijn legde Bicanic bijvoorbeeld het cruciale verschil uit tussen ‘fijne’ en ‘niet-fijne’ aanrakingen.

Pauline Barendregt was zo’n slachtoffer van niet-fijne aanrakingen. Ze vertelde uitgebreid over de dubieuze ‘vriendschap’ met haar stiefvader, die haar ongewenst aanraakte onder het mom van ‘bescherming tegen andere mannen’. Barendregt legde knap uit hoe zo’n wrange machtsrelatie uiteindelijk doorwerkte: ‘Hij was mijn vriend, maar hij deed dingen die ik eigenlijk niet zo leuk vond. Als ik er niet aan dacht, dan was het er niet.’ Die pantsering tegen ongewenst gedrag, kwam ook naar voren in een prachtig lied over een hockeymeisje dat een masker opzette voor haar problemen thuis (‘Voelt ze zijn handen op haar blote huid, zet ze zichzelf een soort van uit.’). Het lukte niet meer om het droog te houden.

Er zijn vaak talloze redenen om met een cynisch oog naar Nederlandse televisie te kijken. Maar met kinderprogramma’s die deze thematiek zó goed uit weten te leggen (óók voor volwassenen), mogen we onszelf gelukkig prijzen. Geen tv-prijs zou ooit recht kunnen doen aan wat Het klokhuis dinsdagavond bewerkstelligde. Deze uitzending was er één voor de eeuwigheid.