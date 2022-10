Met iets meer openheid zal het land echt niet opeens slechter bestuurd worden

Premier Mark Rutte met zijn telefoon. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

Het gaat de oppositie in de Tweede Kamer nog lang niet snel genoeg, maar het debat over de bestuurscultuur op het Binnenhof begint wel degelijk vruchten af te werpen. Eén zichtbare vooruitgang is dat het kabinet sinds deze zomer niet alleen de eigen wetsvoorstellen naar de Kamer stuurt zodra die af zijn, maar ook achterliggende discussiestukken op basis waarvan die voorstellen tot stand zijn gekomen.

Daardoor weten we nu bijvoorbeeld dat ambtenaren grote praktische bezwaren hadden tegen een generiek energieplafond voor alle huishoudens. En dus ook dat het kabinet die bezwaren uiteindelijk terzijde schoof omdat de bestrijding van energiearmoede onder grote groepen huishoudens nu even zwaarder weegt. De praktische bezwaren neemt het op de koop toe. Dat is een legitieme afweging - uiteindelijk wordt het land niet geregeerd door ambtenaren - maar voor de debatten in de Kamer over het plafond is het toch goed om te weten.

Aan dit soort openheid heeft het jarenlang ontbroken op het Binnenhof. Het bestempelen van vrijwel elk overleg en elke interne briefwisseling tot ‘strikt vertrouwelijk’ is eerder regel dan uitzondering. Het heeft geleid tot de cultuur waarin zelfs de Wet Openbaarheid van Bestuur geen soelaas meer bood, omdat ministeries altijd wel een reden wisten te bedenken waarom relevante informatie niet kon worden vrijgegeven.

De premier zelf heeft die cultuur bevorderd met zijn consequent doorgevoerde pogingen om zo min mogelijk sporen achter te laten op gevoelige dossiers. Dat culmineerde in 2020 in de veelbesproken zondagse Catshuissessies, waar tijdens de grootste naoorlogse maatschappelijke crisis oorlog aanvankelijk strikt informeel het beleid werd uitgestippeld - zonder notulen of enige andere vorm van verslaglegging over hoe de keuzes tot stand kwamen.

Ruttes omgang met zijn sms’jes en appjes - die hij jarenlang zelf wiste voordat ze konden worden gearchiveerd - past in dat patroon: zo min mogelijk sporen nalaten. Daardoor is het nu onmogelijk om Ruttes coronacorrespondentie met andere bewindslieden te achterhalen. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed concludeerde deze week na onderzoek wat experts eerder al stelden: Rutte handelt in strijd met de Archiefwet en zal zijn beleid dus moeten aanpassen.

Bij veel politici en ambtenaren overheerst de angst dat meer openheid alleen maar tot gedoe leidt: oppositiepartijen en de media zullen interne meningsverschillen enorm gaan uitvergroten. De ervaring leert dat het eerder andersom is: het uitvergroten van meningsverschillen of het openbaren van interne correspondentie wordt pas interessant als de betrokkenen hemel en aarde bewegen om alles geheim te houden. Een recent voorbeeld: niet het feit dat Hugo de Jonge zich bemoeide met de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden was het hete hangijzer, maar wel zijn halsstarrige ontkenning dat hij zich ermee bemoeide, terwijl nogal wat getuigen andere herinneringen hadden.

Er zijn andere landen - Noorwegen voorop - waar openheid de norm is. Niettemin wordt ook daar het land gewoon bestuurd. Misschien moeten we het hier ook gewoon maar eens proberen.