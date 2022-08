Met honderd miljoen kun je alles doen

Toen Ruud Gullit in de zomer van 1987 voor zeventien miljoen gulden door PSV aan AC Milan werd verkocht, belde het Achtuurjournaal hem thuis op, live in de uitzending, om te informeren wat hij er zelf van vond. ‘Belachelijk veel’, zei hij, op de toon van iemand die op de Albert Cuyp onaangenaam getroffen wordt door de prijs van de piepers.

Zondagavond zat Gullit tegenover Alfred Schreuder in een van de 47 talkshows waarin in Nederland het voetbalweekend wordt doorgelicht. Het ging over Antony, de Braziliaanse aanvaller die dinsdag van Ajax naar Manchester United vertrok voor ‘een kleine honderd miljoen euro’. Schreuder had Antony de laatste wedstrijden niet meer kunnen opstellen, want Antony had helemaal geen zin meer om voor Ajax te spelen. Hij ging liever voetballen bij de nieuwe club van Erik ten Hag, de trainer die zich kennelijk zo onthand voelt in Manchester dat hij er alles voor over heeft om zich te omringen met bekenden. Maar dan nog: honderd miljoen ontvangen voor Antony, dat is, om met de hoofdredacteur van Voetbal International te spreken, ‘de bodem uit de kan slopen’.

Schreuder, die Ten Hag opvolgde als trainer van Ajax, zei zondagavond bij Rondo (Ziggo Sport): ‘Het draait in het voetbal alleen nog maar om geld.’ Een juiste constatering, van iemand die weet waar-ie het over heeft: Schreuder was assistent bij FC Barcelona toen die club Messi wegens acuut geldgebrek moest lozen – waarna allerlei andere, prijzige, halfbakken knakkers werden aangeschaft.

Verscheidene kenners lieten afgelopen week weten dat ze Antony ‘nog geen zeventig miljoen’ waard vonden. Wordt zo’n jongen op de valreep nog even hardhandig op z’n plek gezet. Hopelijk heeft-ie het niet gelezen, van die ‘nog geen zeventig miljoen’, want dan is het: dag zelfvertrouwen, hallo faalangst. Voor je het weet sta je à raison van honderd miljoen als herintreder bij de fanshop je eigen shirt af te prijzen.

Ook nadat er een bos strijkstokken is langs geweest, is honderd miljoen nog meer dan belachelijk veel. Honderd miljoen klinkt nauwelijks nog als echt geld, het is een bedrag dat kinderen verzinnen.

Met honderd miljoen kun je alles kopen, alles doen.

Veel voetballiefhebbers volgen de handel in spelers inmiddels met dezelfde aandacht en ernst als het spel zelf. De jaarcijfers van de favoriete club worden trots gedeeld en allerlei lokale bedrijfsleiders in de sport worden beoordeeld aan de hand van de vraag of hun werk wel voldoende heeft opgebracht. Zelf heb ik het nieuws over Antony ook nauwgezet gevolgd, ik kreeg er geen genoeg van. Dat moet de invloed van het voetbalconsumentisme zijn, het geloof dat je alle tegenslagen kunt oplossen, dat de wind vanzelf in je voordeel blaast en dat rust en stabiliteit te koop zijn, voor wie er maar voldoende geld tegenaan gooit.

Met honderd miljoen kan alles.

In de roman Bijeen van Natasha Brown stelt de verteller op een zeker moment vast dat ze precies daar is gearriveerd waar ze haar hele leven wilde zijn: op een topfunctie, bij een topbank, met een topsalaris. ‘Ik heb een ergonomische bureaustoel van tweeduizend dollar en een draadloze headset die tevreden staat te knipperen in zijn glanzende oplader. (…) Dit is alles.

Ik heb alles.’

Het is niet per se een opgewekte conclusie. ‘Alles’ blijkt van dichtbij vaak minder dan het vanuit de verte leek.