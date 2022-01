Met het woord ‘getint’ wordt iets verhuld

Vroeger werd er in politieberichten vaak gesproken over ‘een getinte man’. Sowieso werd ‘getint’ bijna alleen gebruikt in een negatieve context; de positieve tegenhanger was ‘hij heeft een kleurtje’.

Op die manier wordt ‘getint’ tegenwoordig niet meer gebruikt; je ziet het nu alleen nog in een totaal ander domein. Jeroen Rietbergen, de bandleider van The Voice, liet weten dat hij ‘seksueel getinte whatsappberichten’ had uitgewisseld. Wederom is ‘getint’ iets negatiefs; je kunt je moeilijk voorstellen dat iemand zou zeggen: ‘Ik kreeg ondersteunend getinte appjes van Magda.’ Nee, dan zou het eerder zijn: ‘Ik kreeg ondersteunende appjes.’

Er is nog iets raars met het woord ‘getint’; er wordt iets mee verhuld. Die appjes waren blijkbaar niet direct seksueel, maar je kon ze met een beetje goede/kwade wil wel zo interpreteren. Misschien is het woord ‘getint’ daarom zo geliefd bij mensen die officiële statements doen uitgaan. Waar ruimte is voor interpretatie, ontstaat ruimte voor ontkenning van schuld.