Met het versoepelen van het Stabiliteitspact doe je niets aan inflatie en de uitholling van de euro

Oud-Commissievoorzitter Juncker (midden) overziet het tekenen van een investeringsplan voor Europa, 2015. Beeld EPA

Het Stabiliteitspact wordt niet helemaal opgezegd, maar met de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie blijven er voor eurolanden weinig prikkels over om zuinig te zijn. De staatsschuld mag nog steeds niet meer bedragen dan 60 procent van het nationaal inkomen, zoals in dat Europese verdrag is vastgelegd, maar als landen dat overschrijden, mogen ze zelf een plan maken om de staatsschuld terug te brengen. Als ze zich daar niet aan houden, moeten ze een boete betalen, maar die ligt lager dan nu.

Dat is op het eerste gezicht een logische stap. Bij het invoeren van een gemeenschappelijk munt, de euro, werd afgesproken dat landen die te veel geld uitgaven en hun schuld te snel lieten oplopen op stevige Europese sancties konden rekenen. Daar is nooit iets van terechtgekomen. Grootmachten als Duitsland en Frankrijk waren de eerste overtreders van het pact. Dat bleef ongestraft, waarmee de afspraken al snel een wassen neus werden.

De begrotingsnormen waren misschien ook te streng. Toen de normen werden ingevoerd, lag de rente duidelijk hoger dan het afgelopen jaar. Schulden waren daardoor sneller onhoudbaar. De afgelopen tien jaar daalde de rente snel, zelfs tot onder nul, waardoor overheden hun schulden konden laten oplopen zonder dat ze het voelden in hun jaarlijkse begroting. Een hoge schuld zoals in de Zuid-Europese landen – soms tot drie keer zo veel als de afgesproken norm – hoeft dus geen probleem te zijn.

Japan kampt al vele jaren met een staatschuld die boven de 200 procent van het bruto binnenlands product ligt, zonder dat dat dramatische consequenties heeft. Munten worden ook niet per definitie zwakker van hoge schulden. De Verenigde Staten hebben een schuld van ruim 100 procent van het bbp, en de dollar wordt vooralsnog alleen maar sterker.

De afgelopen jaren hebben bovendien geleerd dat het in tijden van crisis goed is als overheden veel geld uitgeven. Zo hebben ze tijdens corona de economie overeind kunnen houden, waardoor de gevolgen van de pandemie minder ernstig waren dan bij eerdere pandemieën. In de huidige energiecrisis wordt met royale overheidssteun voorkomen dat mensen in acute geldnood komen. Het is verstandig dat overheden hierbij niet te veel beperkt worden door Europese regels.

Toch is het pad dat de eurozone nu inslaat riskant. De afgelopen maanden is de rente snel opgelopen, schulden gaan dus in de toekomst weer veel zwaarder wegen. Het zou dus een goed moment zijn om de begrotingsteugels juist weer aan te halen.

In 2011 was te zien welke risico’s de eurozone loopt, als een land, Griekenland in dat geval, zijn schuld te veel laat oplopen. De rente schoot omhoog, waarna andere eurozoneleden te hulp moesten komen om een faillissement te voorkomen. De crisis werd pas echt bezworen toen de Europese Centrale Bank besloot onbeperkte hoeveelheden geld in de markt te pompen.

In tijden van inflatie, zoals de huidige, werkt dat medicijn minder goed. Het zal de inflatie verder aanwakkeren, het is olie op het vuur. Mocht er weer een schuldencrisis ontstaan, dan kan Europa mogelijk slechts machteloos toekijken.

Niet voor het eerst baseert Brussel zich bij het vaststellen van het beleid op de situatie van de afgelopen jaren, terwijl het zich beter op de toekomst kan richten. Inflatie en een bijbehorende uitholling van de euro is nu het allergrootste gevaar dat Europa bedreigt. Daar zou de Europese Commissie tegen ten strijde moeten trekken. Het versoepelen van het Stabiliteitspact past daar niet in.