Met het ontkennen van de vrije wil vergoelijk je de schurk en haal je de held naar beneden

Een jaar of tien, twaalf geleden raakte het onder intellectuelen in zwang te roepen dat iets als de vrije wil niet bestaat. Ultrakort door de bocht: wij eenvoudige kleinburgers mogen nog zo menen dat wij geheel eigen keuzes maken en zelf besluiten nemen – dat zat volgens neurowetenschappers en in hun kielzog sommige filosofen héél anders. Zij beweerden, om een destijds veelgeprezen en veelgelezen boek te parafraseren, dat wij mensen niet meer zijn dan ons brein. Dat onze hersenen ons denken en doen regeren. Dat al in de moederschoot grotendeels vastligt tot wat voor volwassenen wij zullen uitgroeien. Dus hoezo vrije wil?

In mijn herinnering wist de nieuwe mantra razendsnel in te dalen – fraai voorbeeld van een cultuurgoed dat zinkt. Op zeker moment kon je bij wijze van spreken geen krant of vrouwenblad openslaan of het heette dat wij onderworpen zijn aan stofjes waarover we niets te zeggen hebben. Een van de weinige critici van dit gedachtengoed noemde dat destijds ‘neurocentrisme’: ‘Een manier van denken waarbij we de essentie van het menselijke in de hersenen plaatsen, en waar je hersenen vertellen wie je bent.’

Vinkjes

In de jaren erna zakte het thema wat weg, om recentelijk plotseling terug te keren. Ik lees althans overal weer dat de vrije wil een illusie is, alleen luidt de verklaring nu compleet anders. Anno 2022 zijn het niet langer neurobiologische stofjes die de vrije wil overvleugelen, maar ‘vinkjes’ – mooie term voor privileges, bedacht door journalist Joris Luyendijk. Kort en goed: het aantal voorrechten waarmee je in de wieg ligt, bepaalt hoe je later in de wereld staat. Zijn het er veel dan lacht het leven je toe – en omgekeerd. Dus hoezo vrije wil?

De radicaalste vertolker van dit standpunt is filosoof en jurist Jurriën Hamer (1988), die daar nogal de handen voor op elkaar krijgt. Afgelopen zaterdag won hij bijvoorbeeld de Socrates Wisselbeker voor zijn eerste boek, dat de geinige titel meekreeg Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Twee weken geleden mocht hij in het zaterdagkatern van de Volkskrant betogen: ‘Wat mij betreft zijn je genen, opvoeding en geschiedenis zelfs zo van invloed op je keuzes, dat je niet eens meer van een vrije wil kan spreken.’ (Een ‘filosofische truth-bomb’ noemde hij dat.)

Gevaarlijke leugen

En aan het Vlaamse dagblad De Morgen gaf hij dinsdag een groot interview onder de kop: ‘De vrije wil is een gevaarlijke leugen’. Op de goeie vraag of misdadigers dan geen straf verdienen, antwoordde hij: ‘Ja. Maar geen vergelding, want niemand is fundamenteel schuldig. (…) Daar ben ik tegen, want het waren zijn hersenen, genen, verleden, ervaringen.’

Zou het? Natuurlijk, het staat iedereen vrij om te vinden dat de vrije wil niks voorstelt. Maar hoe je het wendt of keert, daarmee vergoelijk je de schurk en haal je de held naar beneden. Wat schieten we daar in ’s hemelsnaam mee op? En vooral: wie helpt wie daarmee vooruit?

Nu word ik normaal gesproken al erg treurig van dit soort modieuze prietpraat, maar rond 4 mei helemáál. Juist dan gaan immers de gedachten voortdurend uit naar de grootste morele schandvlek uit de moderne Europese geschiedenis, naar die oorlog waarmee wij 77 jaar na dato nog altijd niet in het reine zijn – en terecht, haast ik me erbij te zeggen. De genocidale gruwelen die Vladimir Poetin op dit moment aanricht aan de randen van ons werelddeel maakten een en ander deze keer nog bitterder.

Magistrale speech

En toen was daar woensdagavond Hans Goedkoop, die voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking sprak in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. In een magistrale en magistraal opgebouwde speech citeerde hij Abel Herzberg over het begin van de menselijke beschaving: ‘De erkenning dat er iets is dat mag en iets dat niet mag.’ Tevens wees hij op ‘dat puntgave kompas voor goed en kwaad’ waarover sommigen destijds zelfs in de allermoeilijkste omstandigheden bleken te beschikken. Waarover ook wij zouden moeten beschikken, nu het er weer op aan komt in Europa.

Goed en kwaad zomaar hardop horen noemen – zonder enige terughoudendheid, zonder postmoderne aanhalingstekens. De tranen sprongen me zomaar in de ogen.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.