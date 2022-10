Met het energiesteunpakket krijgt de inflatie een nieuwe duw

Bewoners van een studentenhuis in Eindhoven proberen op hun energierekening te letten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Nederlandse regering komt haar burgers op een ongekende schaal tegemoet door een maximum energieprijs te beloven, met ingang van 1 januari, en voor het eind van het jaar alvast 380 euro over te maken naar ieder huishouden. De totale omvang van het hulppakket wordt op dit moment geraamd op 23 miljard euro, maar kan veel hoger uitkomen, zeker als het nodig blijkt de steun langer dan een jaar te verlenen. De ervaring leert dat het niet eenvoudig is dergelijke steun in te trekken.

Voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis kon de minister van Financiën bij de Algemene Financiële Beschouwingen niet precies vertellen hoe ze dergelijke uitgaven ging financieren. Dat is te begrijpen. In de eerste plaats omdat het volstrekt ongewis is hoe hoog de uiteindelijke rekening wordt. De schatting van 23 miljard euro is gebaseerd op de gasprijs van 29 september. Bij een verdere daling van de gasprijs kan de schade uiteindelijk enorm meevallen, maar het omgekeerde geldt ook.

Het kabinet hoopt de extra uitgaven voor een deel terug te verdienen door veelverdieners in de energiemarkt zwaarder te belasten, maar de precieze opbrengst daarvan is ook nog onduidelijk. Omdat Nederland ook zelf gas wint en blijft winnen – ook al zijn de hoeveelheden veel lager dan in het verleden – verdient het een deel van de hogere kosten terug met de verkoop van gas.

Het is niet voor het eerst dat het Nederlands kabinet zo’n ongewis financieel avontuur aangaat. Ook tijdens de kredietcrisis in 2008 werd met geld gesmeten, dat in de loop van de tijd voor een groot deel weer is terugverdiend. Tijdens de coronapandemie werden de geldsluizen weer wijd opengezet. Doordat de economie zich na corona snel herstelde, bleven de gevolgen voor de staatsschuld beperkt.

Het is de vraag of het dit keer ook zo goed afloopt. Een belangrijk verschil met de coronasteun is dat de rente in de tussentijd fors is gestegen: van 0 procent op tienjaarsleningen begin dit jaar naar 2,3 procent nu. Schulden zullen dus zwaarder op de rijksbegroting drukken. Directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau waarschuwde deze week al voor een nieuwe schuldencrisis. Hij verwees naar Groot-Brittannië, waar het pond in een duikvlucht belandde en de langetermijnrente omhoogschoot toen premier Liz Truss haar roekeloze financiële beleid bekendmaakte.

Groot-Brittannië liet ook zien hoe snel onrust op de valuta- en kapitaalmarkten zich laat bezweren. Nadat de Bank of England te hulp was gekomen door Britse obligaties op te kopen, keerde het pond snel terug naar pre-Truss niveau. Als de euro in gevaar komt, zal de Europese Centrale Bank waarschijnlijk eenzelfde ingreep doen.

Niet een schuldencrisis is dus het grootste gevaar, maar de inflatie, een voortdurende stijging van de prijzen die zich op den duur niet meer laat beteugelen en economie en samenleving ontwricht. De inflatie wordt nu grotendeels veroorzaakt door internationale ontwikkelingen – de oorlog in Oekraïne en de naweeën van de pandemie – maar het gevaar bestaat dat die verder wordt aangewakkerd door snel stijgende overheidsuitgaven.

De coronasteun had al een inflatoire werking. Doordat alle bedrijven werden gesteund, liep het aantal faillissementen terug, waardoor er grote personeelstekorten ontstonden. Westerse consumenten zagen bovendien hun spaarrekening groeien, omdat ze wel hun inkomen hielden, maar veel minder geld konden uitgeven. Veel geld in omloop, in combinatie met een vermindering van het aanbod van goederen en diensten, drijft prijzen omhoog.

Met het energiesteunpakket krijgt de inflatie een nieuwe duw. Nog voor het einde van het jaar strooit het kabinet (acht miljoen huishoudens maal 380 euro) 3 miljard euro over het land uit. En daar komt volgend jaar elke twee maanden eenzelfde bedrag bij.

Dat was misschien onvermijdelijk om te voorkomen dat gezinnen hun energierekening niet meer kunnen betalen, maar het zadelt het kabinet tegelijkertijd op met een grote verantwoordelijkheid. Het zal zich moeten onthouden van verdere inflatoire maatregelen (extra uitgaven, belastingverlagingen) en bij voorkeur deflatoire maatregelen doorvoeren (minder uitgeven, belasting verhogen).