Met het eerste islamitische gebod ‘Iqra!’ (‘Lees!’) kan ik mijn liefde voor boeken op anderen overbrengen

Het Turks kent een apart woord voor oudere zus: abla. De talen waarmee ik opgegroeid ben, het Marokkaans-Arabisch en het Nederlands, kennen helaas niet z’n mooie aanspreekvorm voor het oudste meisje in een gezin, dus ik kwam er pas later mee in aanraking. Maar in de kinderrijke jarenzeventigwijk van mijn jeugd hoefde je niet per se zo genoemd te worden om toch de rol van abla te vervullen.

Over de auteur

Salima El Guada is deskundige op het gebied van diversiteit, inclusie en intercultureel werken. Zij is werkzaam als adviseur bij antidiscriminatie-voorziening Vizier in Gelderland. In mei is zij gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie.

Oudste zus zijn in zo’n wijk had zo zijn voordelen. Als ik op zomerse avonden mijn broers en zussen moest roepen voor het eten en ik had geen zin om naar het speelveldje te lopen waar ze waarschijnlijk waren, hoefde ik niet lang na te denken. Het eerste de beste jongere kind dat voorbijkwam op de step of met een voetbal onder de arm, stuurde ik naar het veldje om de boodschap door te geven. Het moest raar lopen, wilden ze dan niet in de daaropvolgende tien minuten binnen komen denderen. Zelfs als ze niet eens op het speelveldje waren maar heel ergens anders.

In de tussentijd kon ik onbekommerd terug naar mijn lievelingsbezigheid: lezen. Mijn speelveld was de plaatselijke openbare bibliotheek. Terwijl mijn zus de buurtkinderen hun mooiste knikkers afhandig maakte tijdens eindeloze potjes, zat ik met mijn neus in de boeken. Lange tijd had ik weinig anders tot mijn beschikking dan biebboeken of een schoolboek, afgezien van een enkel romannetje of tijdschrift wat ik kocht op de vrijmarkt of in de kringloopwinkel.

Toen ik ging studeren, waren het niet langer alleen mijn studieboeken, readers en de universiteitsbibliotheek die mijn horizon verruimden. De buurtkinderen waren inmiddels ook ouder geworden en Cheyenne, een jongen uit onze straat en vriend van mijn broer, had inmiddels een krantenwijk.

Hoe het precies gekomen is weet ik niet meer, maar vanaf een bepaald moment gooide Chen - zoals hij genoemd werd - iedere ochtend op de terugweg naar huis één van de overgebleven Volkskranten voor mij in de bus. Achteraf vraag ik me af hoeveel Volkskrant-abonnees er eigenlijk in onze wijk zullen zijn geweest, vermoedelijk bezorgde hij ze in een heel ander deel van onze woonplaats.

De dagelijkse treinreis tussen mijn woonplaats en studentenstad was te kort om de hele krant, destijds nog op broadsheet-formaat, te kunnen lezen. Al gauw stapelden de ongelezen katernen zich op, omdat ik iedere editie van voor naar achter spelde. Maar uiteindelijk las ik ze allemaal, er waren per slot van rekening vaak genoeg vertragingen.

Jaren later, toen ik inmiddels een baan en zelf een abonnement had, ben ik eens door een mede-forens herkend met de woorden: ‘ij bent die vrouw die altijd de krant van gisteren leest!’

Voor wie van lezen houdt, is er vaak geen groter plezier dan die liefde over te kunnen brengen op anderen. Ik weet uit ervaring wat lezen kan betekenen voor de ontwikkeling van een kind, maar ook onderzoek wijst telkens weer uit dat het belang van vroeg beginnen met (voor)lezen nauwelijks te onderschatten is. Berichten over de groeiende leeskloof en de gevolgen van de 30 million word gap op jonge leeftijd raken mij keer op keer.

Op de islamitische basisschool waar ik als vrijwilliger voorlees aan kleuters met vaak een andere thuistaal dan het Nederlands, is lezen tot speerpunt verklaard. De islam wordt vaak gezien als een religie van ge- en verboden. De meeste mensen kunnen er wel een paar noemen zoals het vijfmaal-daagse gebed, de bedevaart naar Mekka of het vasten tijdens de maand Ramadan. Minder bekend maar voor mij misschien wel minstens zo mooi is het eerste islamitische gebod ‘Iqra!’, oftewel ‘Lees!’

Lees. Het scheelt maar één letter met dat andere gebod: ‘Leef!’