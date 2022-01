Met het aanblijven van president Mattarella heeft Italië een jaar extra stabiliteit gekocht

Sergio Mattarella spreekt in Rome nadat hij is herkozen als president van Italië. Beeld Reuters

In Italië en ver daarbuiten klonk dit weekend een zucht van verlichting. De 80-jarige zittend president Sergio Mattarella heeft zich laten overhalen om nog een termijn aan te blijven om het succesvolle zakenkabinet van premier Mario Draghi niet op te blazen.

‘Never change a winning team’, zo vatte een van de regionale afgevaardigden in het parlement de uitkomst samen. In het geval van het duo Mattarella en Draghi staat ‘winnen’ dan vooral voor de zeldzame periode van stabiliteit in het doorgaans turbulente politieke landschap van Italië.

Die stabiliteit heeft Italië hard nodig na een reeks onfortuinlijke regeringscoalities, waaraan zowel rechtse als linkse populisten deelnamen. De economie die de mondiale crisis van 2008 nog steeds niet goed te boven is gekomen en een nieuwe dreun kreeg door corona, schreeuwt om hervorming. Premier Draghi wist in korte tijd het politiek vertrouwen te herstellen en tuigde een ambitieus investeringsplan op waarvoor miljarden uit het Europese coronafonds zullen worden uitgegeven.

Dit is dus niet het moment om een nieuwe politieke crisis te ontketenen, zo hebben de 1.009 stemgerechtigden in al hun wijsheid besloten. Als Mario Draghi tot president was verkozen, zoals hij zelf ambieerde, waren nieuwe verkiezingen vrijwel onafwendbaar met het risico op weer een instabiele, rechts-nationalistische en bovenal eurosceptische regering in de derde economie van Europa. Dit was niet alleen een ramp voor Italië geweest, maar ook voor de Europese Unie, zoals ook valt af te lezen uit de opluchting op de financiële markten.

Italië heeft met dit besluit een jaar extra stabiliteit gekocht dat het goed kan gebruiken om te herstellen van de pandemie. In het voorjaar van 2023 volgen hoe dan ook verkiezingen die het politieke landschap mogelijk weer opschudden. Het is niet uitgesloten dat Draghi dan alsnog in de voetsporen van Mattarella treedt om net zoals hij op de juiste momenten in te grijpen en de gemoederen te bedaren.

Het was Mattarella die een beroep deed op Draghi toen de regering van premier Conte vorig jaar viel, nu draait Draghi – ondanks zijn eigen ambities – de rollen om. Italië mag blij zijn met deze niet-ijdele politici die handelen in het landsbelang, zelfs als ze er helemaal geen zin in hebben.