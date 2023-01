Met haar originele kijk op menselijke interactie gaat Aaf Brandt Corstius wekelijks een politiek debat verslaan

Toen ik het afgelopen voorjaar in Londen bij correspondent Patrick van IJzendoorn op bezoek ging, wees hij mij op een typisch Brits fenomeen. Veel kranten daar sturen niet alleen politiek verslaggevers naar het centrum van de macht, The Houses of Parliament, maar ook theaterrecensenten, redacteuren die zich niet zozeer concentreren op de inhoud van het gezegde maar vooral op de theatrale en dramaturgische aspecten. Met deze blik voegen ze duidelijk iets toe. Om het politieke bedrijf te begrijpen, om te begrijpen waarom politici doen wat ze doen, is een blik op de inhoud alleen niet genoeg.

Toen columnist Aaf Brandt Corstius voorstelde om eens per week naar Den Haag te gaan om een debat te verslaan, vond ik dat direct een interessante gedachte. Ze is weliswaar geen theaterrecensent, maar heeft wel een hoogst originele kijk op de menselijke interactie. De proefaflevering die ze schreef, bevestigde dat haar blik ons patronen laat zien die in andere journalistieke producties verborgen blijven. Vanaf komende woensdag staan haar verslagen elke week naast het hoofdredactioneel commentaar.

Ze past daarmee ook mooi bij de verslaggeverscolumns die sinds deze week weer in de krant staan. Toine Heijmans en Ana van Es gaan daarin ook op zoek naar de maatschappelijke onderstroom, dieper liggende patronen en mechanismen die een belangrijke invloed hebben op de samenleving. Toine Heijmans doet dat al jaren, voorheen samen met Ariejan Korteweg en Margriet Oostveen. Deze week analyseerde hij haarscherp hoe Nederland in de ban is geraakt van de juicekanalen.

Ana van Es, tot anderhalf jaar geleden onze correspondent in het Midden-Oosten, is deze week begonnen. In het verleden heeft ze al meermaals bewezen dat ze als verslaggever altijd twee spaden dieper graaft en verhalen opduikelt die tot dan toe verborgen bleven. Zo verbleef ze weken in een gemiddelde Griekse stad, Drama, waar op het eerste gezicht niet veel gebeurde, maar waar zij het ene na het andere prachtige verhaal opgroef.

Door de nieuwe rol van Brandt Corstius kunnen we Julien Althuisius, die haar de afgelopen maanden verving als chroniqueur van het moderne leven, een definitieve plek op de achterpagina geven. De naam WiBrA kunnen we gelukkig handhaven.