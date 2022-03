Met Engelse charme probeert Michael Palin haarscheurtjes te vinden in het pantser van de Noord-Koreanen

De Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang kan zich spiegelen aan New York. Althans in onze geest. Wat beide steden gemeen hebben: je hoeft er niet te zijn geweest om er toch wegwijs te zijn. De filmbeelden die je in de loop der jaren hebt gezien zijn genoeg om je in de steden thuis te voelen. Van Empire State Building naar Brooklyn Bridge te slenteren en van Central Park naar het MoMA. Van de Juchetoren naar het Kim il-Sungplein, onderweg besmuikt lachend om de kortgerokte verkeersagent (altijd een jonge vrouw) die het afwezige verkeer met roboteske bewegingen in goede banen leidt.

Het Kim il-Sungplein in Pyongyang, Noord-Korea. Beeld uit MIchael Palin in North Korea. Beeld Canvas

Zondag begaf de Engelse tv- en filmpersonality Michael Palin – in een ver verleden een van de beroemde Monty Pythons – zich op de grondig geplaveide paden van de communistische propaganda. Bij het Vlaamse Canvas was (in deel één van een tweeluik) te zien hoe hij zich pre-corona in zijn documentaire Michael Palin in North Korea stukliep op de muur van totalitarisme. Een legertje charmant glimlachende begeleiders wees hem de weg naar de highlights die we al kennen, en verloor hem, zoals het een volbloed dictatuur betaamt, geen tel uit het oog.

Zoals vrijwel iedere westerse tv-personality die een dictatuur aandoet, ging ook Palin’, ‘voorbij de politiek’ op zoek naar ‘de gewone Koreaan’. Hij had, nadat hij per trein de brug was gepasseerd die China met Noord-Korea verbindt, de indruk dat ‘alles anders is’ en dat hij ‘terugging in de tijd’. Duh. Met typisch Engelse charme probeerde hij de haarscheurtjes te vinden in het pantser van de Noord-Koreanen, die weten dat de machthebbers geen genade kennen voor dwarsliggers. Niet gek dus dat Palin nog geen kiertje vond.

Twee keer wist Palin iets van spontaniteit te ontlokken. Bij een propagandakunstenaar (een van de duizend op de kunstacademie) die uitlegde dat de twee enorme, in elkaar grijpende handen die hij had geschilderd de dialoog tussen de twee Korea’s symboliseerden. De microfoons naast de handen duidden op luisterbereidheid. Ongetwijfeld was de kunstenaar geselecteerd voor het gesprekje, en toch leek zijn uitleg aandoenlijk oprecht.

Het tweede ogenschijnlijk niet met ijzeren hand geregisseerde moment was het bezoek van Palin aan een park waar een 1-meiviering plaatsvond en waar een menigte zich – volgens Palin – met veel drank overgaf aan ‘ongeremde vrolijkheid’. Er kwam een oude man naar Palins camera gewankeld die er misschien iets uit wilde flappen. Net op tijd werd hij weggetrokken door bezorgde familieleden. Zo ziet Kim Jong-un het graag: ook in het gezin heerst de repressie.

De scène riep bij mij enige twijfel op bij de festiviteiten in het park. Wie zegt dat de partij niet duizend ‘vrijwilligers’ heeft aangewezen om ongeremd te feesten op 1 mei? Noord-Koreaanse vrolijkheid, gezien door de grote Palin, voor het oog van de wereld mag vast wat kosten.