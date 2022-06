Met een verenigd links komt vanzelf de machtsvraag weer op tafel: wie wordt de grootste?

Attje Kuiken in gesprek met de pers na de partijraad van zaterdag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Van de leden van PvdA en GroenLinks heeft bijna 80 procent gekozen voor een gezamenlijke Eerste Kamerfractie. Bij de PvdA wil een flinke meerderheid volgend jaar ook al een gezamenlijke kandidatenlijst. Deze uitslag laat zien dat de PvdA eindelijk de consequenties trekt uit de politieke en electorale afgang die zij zichzelf heeft aangedaan.

Dat juist oude ‘prominenten’, die als eersten verantwoordelijkheid dragen voor deze afgang, zich tegen de samenwerking keerden O&D, 4 juni) gaf te denken. Maar nu het congres hen resoluut op hun plek heeft gezet, lijkt het erop dat de sociaaldemocraten eindelijk de politieke koers drastisch willen verleggen. Naar links, kan het zijn.

Meer over de auteur Frans Leijnse is oud-parlementariër en kabinetsinformateur, ruim 50 jaar sociaaldemocraat en PvdA-lid.

Fortuyn

Een van de treffendste momenten uit het docudrama Het Jaar van Fortuyn is de scène in 2002 waarin Wim Kok PvdA-lijsttrekker Ad Melkert bezweert Pim Fortuyn niet op de inhoud te bestrijden maar op diens populistisch-xenofobe retoriek. Kok haalt er de oorlog nog bij, maar het belangrijkste lijkt toch dat Fortuyns kritiek op de ‘puinhopen van Paars’ juist het sociale karakter van Koks bewind in twijfel trekt, en dat was ongemakkelijk.

Fortuyn hekelt de slechte woonsituatie in veel stadswijken, de armoede en verpaupering, de gebrekkige integratie van minderheden en de verwording van de overheid tot een zielloze bureaucratie. ‘Hij neemt onze boodschap over’, zegt Melkert, maar Kok wist dat dit allang de PvdA-boodschap niet meer was.

Wat de PvdA zich in het voorjaar van 2002 misschien nog niet realiseerde, is dat het leiderschap van Kok de partij grondig had veranderd. De brede linkse volkspartij met radicale vleugels van Joop den Uyl had sinds 1989 in hoog tempo niet alleen zijn ‘ideologische veren afgeschud’ (dixit Kok), maar ook de klassieke sociaaldemocratische betrokkenheid bij de problemen van alledag overboord gezet.

Herkenbare sociaaldemocratische opvattingen over werk, inkomen, onderwijs, wonen, welzijn en gezondheidszorg werden vervangen door het mainstream neoliberalisme van het ministerie van Financiën. De elite vond Kok een uitstekend minister en premier, maar vond de gewone linkse kiezer dat ook? Nee, zo bleek in 2002.

Toch heeft de PvdA na 2002 nooit een serieuze ‘herbronning’ verricht op de radicaal sociaaldemocratische uitgangspunten. Die werden geparkeerd bij het wetenschappelijk bureau, en politiek genegeerd.

Zo verdween de Middenschool geruisloos van het toneel, en daarmee het streven naar kansengelijkheid en emancipatie, en werd het onderwijs vooral voorwerp van bezuinigingen. Zo werden de sociale uitkeringen van ‘teken van beschaving’ tot onbeheersbare begrotingspost. Zo kon de sociale werkvoorziening wel in de markt worden gezet. Zo vond de partij het intomen van de wooncorporaties door omvangrijke heffingen belangrijker dan de bouw van betaalbare sociale huurwoningen.

Naïef

Radicale sociale opvattingen werden politiek naïef, en hinderlijk bij het verwerven van regeermacht. Wie serieuze maatschappelijke verandering wilde verliet de partij of verdween in de marge. De leiding vond dat in het kader van de ‘vernieuwing’ geen verlies.

Maar radicale opvattingen heeft een volkspartij nodig om een aansprekende toekomstvisie te formuleren en een breed electoraat aan te spreken. Omdat je er vervolgens ook nog iets mee moet doen, had de PvdA ook altijd een bestuurlijk georiënteerde stroming die de partij in het centrum van de politiek hield (Drees, Den Uyl).

Kiezers stemmen op een partij vanwege die balans: vanwege een aantrekkelijke toekomstvisie, maar ook omdat ze de macht kan verwerven om met die visie het dagelijks leven werkelijk te verbeteren. Als de toekomstvisie ontbreekt of, als de macht eenmaal is veroverd, wordt ingeruild voor neoliberale Realpolitik, verliest de kiezer zijn geduld. Dan volgt in 2017 de afrekening en houdt de PvdA nog 9 van Joop den Uyls erfenis van 52 Kamerzetels over.

Breuk met verleden

De historische betekenis van het besluit dat de leden van PvdA zaterdag hebben genomen ligt in de breuk met dit verleden: het is eindelijk een eerste stap terug op weg naar de brede linkse volkspartij. GroenLinks is immers allang geen smalle klimaatpartij meer.

Al sinds Paul Rosenmöller en Femke Halsema is het GroenLinks-repertoire verbreed naar de klassieke sociaaldemocratische thema’s werk, inkomen, onderwijs, wonen, etcetera. De politieke verschillen zijn daardoor inmiddels niet meer waarneembaar, zeker niet voor de kiezer. Wel valt op dat binnen GroenLinks als partij veel meer ruimte bestaat voor politiek debat, radicalisme en dissidentie en er minder bestuurlijk cynisme en centrale disciplinering heerst dan in de PvdA.

Politiek-inhoudelijk zou een fusie met GroenLinks voor de PvdA’ers een terugkeer naar de brede ‘Uyliaanse’ sociaaldemocratie zijn, en tegelijk zou het de partijdemocratie en -cultuur aanzienlijk jonger, levendiger en radicaler maken. Nieuw Links herleeft zowaar.

Machtsfactor

Maar zover is het helaas nog niet. Vooreerst komt er een gemeenschappelijke Eerste Kamerfractie, liefst op basis van een gemeenschappelijke kandidatenlijst. Daarmee ontstaat er op het Haagse toneel een linkse politieke machtsfactor. Die fractie kan zo maar de grootste worden in de Eerste Kamer.

Daarna wordt het politiek steeds onhandiger in de Tweede Kamer wel twee geluiden te laten horen. De politieke realiteit zal afdwingen dat vaker met één woordvoerder wordt opgetreden en (dus) vaker samen vergaderd. Niet langer alleen defensief, om je niet uit elkaar te laten spelen, maar door het pendant in de Eerste Kamer ook als meer offensieve politieke strategie.

Uit die ontwikkeling komt vanzelf de conclusie om in 2025 met een gezamenlijke kandidatenlijst-Verenigd Links de Tweede Kamer-verkiezingen in te gaan. Of de partijorganisaties dan snel (fusie) of langzaam (federatie) volgen is van weinig belang. Dat kan ook later komen, zoals het CDA eerder liet zien.

Kiezersonderzoek (Ten eerste, 11 juni) heeft inmiddels overvloedig aangetoond dat alleen zo’n gezamenlijke lijst een kans biedt op flinke winst voor links bij de verkiezingen. De reden is dat alleen een verenigd links overtuigend de machtsvraag kan stellen: wie wordt de grootste partij en wie leidt de volgende regering? Naast inhoud is dat immers wat veel kiezers uiteindelijk zal bewegen: zullen we links eens de kans geven zijn radicale ideeën om te zetten in een echt effectieve aanpak van de dagelijkse problemen van gewone mensen? Dat is de les van Pim Fortuyn.

Laten we hopen dat zaterdag een eerste signaal is gegeven dat PvdA en GroenLinks die les eindelijk hebben geleerd. De leden zijn er kennelijk klaar voor, nu de ‘prominenten’ nog.

