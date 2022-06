Met een pose van druk-druk-druk en arbeidsvreugde misleiden we niet alleen elkaar en onze chefs, maar óók onszelf

Beeld Jon Krause

Bijna twee jaar na zijn dood wordt de Amerikaanse antropoloog David Graeber – door collega’s geprezen als de beste theoreticus op zijn vakgebied – node gemist. Al was het maar omdat hij Elon Musk had kunnen bestrijden. Vorige week gelastte de ceo van Tesla zijn administratief personeel om per onmiddellijk terug te keren naar het kantoor, waaruit ze door corona geheel of gedeeltelijk waren verdreven. Aan die uitzonderingstoestand wil Musk resoluut een einde maken. ‘Iedereen bij Tesla is verplicht om minimaal veertig uur per week op kantoor door te brengen’, liet hij zijn werknemers weten. ‘Dat moet de plaats zijn waar je echte collega’s verblijven, niet in een of ander afgelegen pseudokantoor.’ Alsof hij daarmee al niet voldoende druk op het personeel had uitgeoefend: ‘Indien je niet komt opdagen, gaan we ervan uit dat je ontslag hebt genomen. Hoe langer je bij het bedrijf werkt, hoe zichtbaarder je aanwezig moet zijn.’ Zo gaan die dingen kennelijk in Silicon Valley, de heilstaat van autocratische ondernemers.

Graeber (1961-2020) zou het dwangbevel van Musk ongetwijfeld hebben gehekeld als illustratie van de knechtschap waaronder veel, zo niet de meeste, mensen op een loonlijst gebukt gaan. Hun werkgever koopt tijd van hen – in het geval van Tesla 40 uur per week – en ontleent daaraan het recht om te bepalen waar en waaraan zij die tijd besteden. Dit systeem, dat tijdens de Industriële Revolutie tot norm werd verheven, heeft ons begrip van tijd ingrijpend beïnvloed, schreef Graeber. Het bracht een messcherpe scheiding aan tussen werktijd en resttijd – ook wel vrije tijd genoemd, een begrip dat vóór de Industriële Revolutie helemaal niet bestond. In samenhang daarmee ontwikkelde tijd zich van een natuurlijke golfslag in het leven tot iets dat je bestéédt, net als geld. Ook die woordcombinatie – het besteden van tijd – is een betrekkelijk nieuw concept, aldus Graeber.

Dat de mens sinds zijn verdrijving uit de Hof van Eden moet werken, en dat het werk moet worden georganiseerd, is nog tot daar aan toe. Maar we werken langer dan nodig is om in ons onderhoud te voorzien. In 1930 verwachtte de Britse econoom John Maynard Keynes nog dat de gemiddelde werkweek in de geïndustrialiseerde wereld omstreeks de eeuwwisseling, vanwege de productiviteitsgroei, nog slechts zo’n 15 uren zou beslaan. Maar dit scenario – een verlokking voor de een, een schrikbeeld voor de ander – is niet bewaarheid. Niet omdat de technologische ontwikkeling stagneerde (integendeel), maar omdat de werkende mensen de groei van hun productiviteit niet in ‘vrije tijd’ hebben omgezet, maar in welvaartsgroei. De wrede ironie is dat zij steeds minder tijd overhielden voor de recreatieve besteding van het verdiende geld. Vandaar dat ze dwangmatig gingen consumeren: zoveel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd.

Steeds meer bullshitbanen

Volgens Graeber, die zichzelf meer als activist dan als academicus beschouwde, kwam de keuze voor meer consumptie overigens niet in volle vrijheid tot stand: ze is onlosmakelijk verbonden met een systeem waarvan werken en consumeren de kern vormen. En daaraan kan het individu – ook het individu met gewetensbezwaren – zich moeilijk onttrekken. Dat kan worden opgemaakt uit het grote, en toenemende, percentage bullshitbanen (zoals Graeber ze noemde): werkzaamheden die door degene die ze verricht als volkomen nutteloos worden ervaren, en soms zelfs als schadelijk voor de samenleving. Tezelfdertijd neemt het bullshitgehalte toe van intrinsiek nuttige banen – bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs. Werknemers in deze sectoren zijn steeds meer tijd kwijt aan vergaderingen en administratieve handelingen die de vreugde ondermijnen van het beroep waarvoor ze ooit hebben gekozen.

Beeld Jon Krause

Op gezag van werknemers die zelf het best kunnen oordelen over het nut – of het gemis daaraan – van hun werk, stelde Graeber vast dat ruim 30 procent van alle banen in dit deel van de wereld geen ander doel dient dan mensen van de straat houden. Bullshitjobs zijn een doel op zich, net als de banen waarmee in de vroegere Sovjet-Unie volledige werkgelegenheid werd gesuggereerd.

Naar het percentage bullshitbanen bij Tesla kan slechts een slag worden geslagen, maar de argumenten waarmee Musk zijn werknemers weer naar het kantoor ranselt, duiden op een ideeënarmoede die mogelijk strookt met het bullshitgehalte van het kantoorwerk in zijn bedrijf. Hij gaat voorbij aan onderzoek (onder andere van de Stanford University) waaruit blijkt dat de productiviteit van bedrijven niet onder het thuiswerken heeft geleden, dat thuiswerkers minder gestrest en tevredener zijn dan kantoorwerkers, en dat tweederde van de zogenoemde kenniswerkers (die bij een bedrijf als Tesla goed vertegenwoordigd zullen zijn) graag een deel van de week thuis willen werken – in een ‘pseudokantoor’, zoals Musk het spottend noemde.

Maar aan de voorkeuren of het welzijn van zijn werknemers heeft Musk geen boodschap. Voor hem is het simpelweg een gegeven dat het kantoor de natuurlijke habitat is van de modale werknemer. In het feit dat sommige branchegenoten thuiswerken (nog) wel toestaan, ziet hij slechts de bevestiging van het eigen gelijk: ‘Wanneer was de laatste keer dat ze een geweldig product hebben geleverd?’, zo citeerde Het Financieele Dagblad hem. ‘Het is een tijd geleden.’

‘Er is niets te doen, baas’

De bullshitbaan pleegt een aanslag op het welzijn van degenen die er hun brood mee (moeten) verdienen. Niet zozeer vanwege zijn nutteloosheid, betoogde Graeber, maar omdat werknemers die wéten dat ze nutteloos werk verrichten, de schijn van relevantie moeten ophouden. Stand-upcomedian Bill Hicks (1961-1994) doelde daarop met een dialoog waarmee hij het kantoorleven parodieerde. ‘Baas: Hoe kan het dat je niet aan het werk bent?’ Werknemer: ‘Er is niets te doen.’ Baas: ‘Nou, je wordt geacht te doen alsóf je werkt.’ Werknemer: ‘Ik heb een beter idee. Waarom doe jíj niet alsof je denkt dat ik aan het werk ben? Jij wordt tenslotte beter betaald dan ik.’

Volgens ervaringsdeskundige Fjodor Dostojevski waren dwangarbeiders niet zozeer te beklagen omdat ze hard moesten werken – de modale vrije boer werkte veel harder – maar omdat hun werk vaak geen enkel doel diende. Zij waren de 19de-eeuwse lotgenoten van de kantooremployé Robin, die door Graeber werd geciteerd. ‘Mijn voornaamste taak was: bijdragen aan het decorum van het kantoor door op een stoel te blijven zitten.’

Maar ook werk waarvan het nut níet wordt betwijfeld, is omgeven door paradoxen en ongerijmdheden. In de christelijke wereld was werk – in de zin van: zwoegen – onlosmakelijk verbonden met de zondeval. In de Hof van Eden leefden Adam en Eva in harmonie met de natuur, na hun verstoting moesten zij en al hun nazaten ‘in het zweet des aanschijns’ hun brood eten. Over de vraag of de betreffende passage in het Bijbelboek Genesis als universele arbeidsplicht moet worden opgevat, lopen de opvattingen uiteen. Maar in het spraakgebruik was arbeid een vast onderdeel van ‘de strijd des levens’. De vrouw moest baren, de man moest werken. Werk was het tegendeel van spel. Het borg een element van dienstbaarheid en offervaardigheid in zich, en het werd niet geacht aangenaam te zijn. Volgens de Schotse schrijver (en historicus) Thomas Carlyle schuilde de waardigheid van werk juist in het feit dat mensen het met tegenzin verrichtten. Voor de mens was arbeid geen lauwerkrans maar een doornenkroon.

Beeld Jon Krause

Carlyle’s (puriteinse) opvattingen stammen uit de 19de eeuw, maar dat betekent niet dat ze nadien zijn afgezworen. Het primaat van werk boven andere menselijke activiteiten staat niet serieus ter discussie – gezien alleen al het feit dat de kunsten in tijden van crisis eerder als bezuinigingspost worden aangemerkt dan werk- en geldscheppende bedrijvigheid. En net als Carlyle, veronderstelt Elon Musk dat de mens in ledigheid vervalt als van werk geen dwang meer uitgaat. Die opvatting leeft bij meer ceo’s. Volgens David Solomon (Goldman Sachs) is thuiswerken ‘een afwijking’. James Gorman (Morgan Stanley) schamperde dat het gros van zijn werknemers de werkdagen doorbrengt in de horeca van Manhattan. Zij tonen zich aanhangers van het zogenoemde taylorisme, vernoemd naar de Amerikaanse ingenieur Frederick Winslow Taylor (1856-1915), die de gestandaardiseerde bedrijfsvoering met prikklokken en ploegendiensten aanprees als panacee tegen de ‘natuurlijke luiheid’ – of speelsheid – van de mens.

Druk, druk, druk

Intussen laten werknemers zich er in de regel niet op voorstaan dat ze geen klap uitvoeren, en geven ze onderling evenmin blijk van hun verlangen naar een stille levensavond. Liever houden zij elkaar, en zichzelf, voor dat ze het druk, druk, druk hebben, en dat hun baan een uitdaging of – erger nog – een passie is. Werk is omgeven door taboes en schijnbewegingen. Veel werknemers bewonen een potemkin-dorp waarvan de bebouwing uit weinig meer bestaat dan façades. Met een pose van bedrijvigheid en arbeidsvreugde misleiden ze niet alleen elkaar, en hun chefs, maar ook zichzelf. In alle gradaties van bezieling spelen ze het spel mee. Simpelweg omdat ze daar belang bij menen te hebben.

De organisatie van arbeid berust op de stilzwijgende, collectieve afspraak dat we het werk belangrijk genoeg maken om het te blijven verrichten. Relativering van het belang van ons werk ondermijnt onze motivatie voor het werk. Dus relativeren we niet – of slechts met mate. Er is weinig fantasie of geestelijke inspanning voor nodig om doordrongen te raken van de betrekkelijkheid van alles wat we doen. Een blik in de krant, hongersnoden, een tragisch sterfgeval in onze omgeving, het besef dat we zelf ooit doodgaan, het onbevattelijke bestaan van zwarte gaten, de geschiedenis als slachtbank van de mensheid: alles volstaat om ons van de nietigheid van onze besognes op de werkvloer bewust te worden.

Beeld Jon Krause

Op gezag van stervensbegeleiders zouden we kunnen weten dat mensen bij de nadering van de dood de mooie momenten met hun dierbaren oproepen, maar nooit hun manoeuvres op de werkvloer. Integendeel: veel stervenden stellen met spijt vast dat ze te hard hebben gewerkt, of dat ze zich te veel hebben laten leiden door wat anderen van hen verwachtten. Maar werkenden laten deze louterende gedachten niet tot zichzelf toe uit vrees dan hun bed niet meer uit te komen, en de hun toebedachte rol niet meer te kunnen spelen. Ze maken, integendeel, de dingen die ze doen groter en belangrijker dan ze zijn om zichzelf te motiveren. Zo beschouwd, heeft een arbeidsorganisatie wel iets weg van een studentencorps: de leden houden eendrachtig de pose van belangrijkheid in stand.

‘Ben ik toch vervangbaar?’

Corpsleden komen na hun studietijd tot het, soms beschamende, inzicht dat ze die pose misschien wel iets te serieus hebben genomen. Werkenden laten zo’n gedachte na hun pensionering bij zichzelf toe. Als het goed is. De overlevingsstrategie van werkenden – geen twijfel toelaten over het belang van hun werk – moet tijdig worden omgekeerd. Gedachten die eerder nog ontoelaatbaar waren (‘Zou ik toch vervangbaar zijn’, ‘Heb ik het werk niet te veel verabsoluteerd?’, ‘Hebben mijn vroegere collega’s het nog wel eens over mij als ik afscheid heb genomen?), stellen gepensioneerden juist in staat zich met hun lot te verzoenen, of om zich er gelukkig mee te prijzen. Ze hebben zich niet alleen losgemaakt van de tentakels van het werk, maar ook van de noodzaak zichzelf te misleiden. Wat ooit belangrijk was, moet ineens klein worden gemaakt. Ook díe tournure gaat misschien wel met enige zelfmisleiding gepaard. Zo blijft betaalde arbeid – zelfs als we ermee zijn opgehouden – ongeveer het belangrijkste oriëntatiepunt in een mensenleven. Totdat de dood ons er definitief van scheidt.